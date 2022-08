Encapuchado prófugo por Las Londras amenaza a policías fiscales, jueces y periodistas





02/08/2022 - 09:22:17

El Deber.- Nicolás Ramírez Taboada, con carné 5876400, tiene mandamiento de apremio, emitido por la Fiscalía y está prófugo. Identificado de integrar el grupo de encapuchados armados que el 28 de octubre de 2021 atacó Las Londras, secuestró, torturo y vejó a policías, periodistas y obreros civiles, pero ayer por la tarde dio conferencia de prensa con un grupo de la Federación Especial de Comunidades Interculturales, Productores Agrarios San Julián Norte, lanzado una seria amenaza. En un pronunciamiento los integrantes de la Federación Especial de Comunidades Interculturales, Productores Agrarios San Julián Norte, expresaron malestar por soportar acusaciones falsas de periodistas de Santa Cruz, a los que tildaron de defender intereses de ricos, de oligarcas, de logieros, además de defender a golpistas. Uno de los principales actores en la rueda de prensa fue Nicolás Ramírez Taboada, que calificó de montaje la filmación en Las Londras del periodista Percy Suárez. La Federación Especial de San Julián, en su voto resolutivo, pidió el inmediato retiro del libro Periodismo vs Terramafia, proceso al autor Roberto Méndez, presidente de la Asociación de Periodistas de santa Cruz. En el pronunciamiento también amenaza a policías, fiscales y jueces. Los interculturales tildan a jueces, policías y fiscales de inútiles serviles por perseguir a los más humildes que solo buscan un pedazo de tierra. Advierten al Gobierno que de no atender sus pedidos iniciarán bloqueos en los próximos días. Las amenazas surgen después de otro ataque a Las Londras, la semana pasada con un herido de bala. La nueva arremetida de encapuchados armados movilizó a policías a Las Londras y propiedad Pailita, pero los uniformados no actuaron para desalojar, tampoco encontraron a los cabecillas armados entre lo que fueron reconocidos Paulino Camacho y Ever Sixto Canaza, recientemente liberados por el juez de Guarayos. Defendemos principios y justicia Tras las amenazas el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, calificó de paradójico el hecho de que Nicolás Ramírez Taboada, procesado y con mandamiento de premio salga en conferencia de prensa y amenace a los periodistas a policías, a jueces y fiscales. “Esto es increíble, quiere decir que, con apremio, nunca fue buscado y es un llamado de atención para la Policía, la Fiscalía y la justicia”, dijo. Méndez aseguró que La Asociación de Periodistas defiende principios, libertad de prensa, de expresión y pide justicia para los periodistas secuestrados, torturados y sometidos a vejámenes el 28 octubre. “No respondemos a intereses, que no sea la defensa de los periodistas. Esto quedó demostrado en la reconstrucción de los hechos porque le pusimos el pecho a las balas y solo fueron los periodistas al lugar, no los policías, ni los dueños de los predios”. Méndez dijo que la redacción del libro, todo lo que está escrito está judicializado, publicado. “Solo construimos memoria histórica de Las londras, citamos nombres y fotos del expediente de la Fiscalía y la Policía, respetamos la presunción de inocencia”. La Asociación de Periodistas rechaza insinuar el retiro del libro, así como pretender que la filmación de Percy Suárez es un montaje. Méndez aseguró que gracias a la filmación se desenmascaró la verdad cuando decían que le dieron un susto. Asimismo, dijo que “el libro escrito se ampara en la Constitución Política del Estado y en la Ley de Imprenta, no tenemos miedo a procesos penales”. En tanto, la Policía nacional y departamental calló sobre la aparición del prófugo con mandamiento de apremio Nicolás Ramírez Taboada. Tampoco se pronunció por las amenazas que lanzaron contra la Policía, fiscales, periodistas y jueces.