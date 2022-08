Ministro Montaño sospecha que incendios en Santa Cruz fueron provocados por gente vinculada a cívicos





01/08/2022 - 18:48:43

ABI. - El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, sospecha que los incendios en el mercado Mutualista y en depósitos de telas, en la ciudad de Santa Cruz, fueron provocados por gente ligada al Comité Cívico. “Yo sospecho que estos dos incendios han sido provocados. No se olviden que para el golpe de Estado (en 2019) nuestros bosques han sido incendiados por gente ligado al Comité Cívico y, obviamente, esa misma estrategia, quieren emplear”, advirtió en una rueda de prensa. La madrugada de este lunes, el gobernador Luis Fernando Camacho llegó hasta el mercado Mutualista, afectado por el incendio, pero fue expulsado por vecinos y comerciantes. Montaño aseguró que los comerciantes y transportistas de Santa Cruz se dieron cuenta que el gobernador Camacho lo “único que quiere es dividir y debilitar” a esos sectores del departamento. “Voy a exigir, como cruceño, que se haga las investigaciones correspondientes porque no puede ser (que) en un mismo día se incendiaron dos mercados importantes de mi departamento”, sostuvo. Para atender a los comerciantes afectados, el gobernador –insistió- debería tomar acciones sobre la base de la ley del Sistema Nacional de Ciudadanía para una Vida Segura de 2012 y no “dedicarse a dividir, ni hacer golpes de Estado”. El mercado Mutualista, ubicado en el Tercer Anillo de la ciudad cruceña, sufrió el domingo un incendió aproximadamente a las 23.00. En minutos, el fuego se expandió y consumió la mercadería de cientos de comerciantes. Horas antes, el equipo de Bomberos sofocó otro incendió de gran magnitud en el Plan 3000, lugar en el que se incendiaron dos galpones que funcionaban como depósitos de telas, de acuerdo con reportes oficiales.