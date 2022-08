El primer esposo de Jennifer López asegura que no durará mucho tiempo con Ben Affleck





01/08/2022 - 18:20:25

People.- Aunque Jennifer López y Ben Affleck están viviendo momentos increíbles desde que se reencontraran nuevamente y se unieran en matrimonio en Las Vegas, hay quienes no le ven mucho futuro a su relación, e incluso aseguran que terminarán divorciándose. Así, sin tapujos, lo ha afirmado Ojani Noa, el modelo cubano que fue el primer esposo que tuvo JLo, con quien se casó en 1997 y terminó en 1998. "Le deseo lo mejor a ella y a Ben, pero no estoy seguro de que duren", aseguró Noa al diario británico Daily Mail. "A 'Jen' le encanta estar enamorada, pero ha estado comprometida seis veces", dijo. "Ben es el marido número cuatro. Yo fui el esposo número uno y ella me dijo que yo era el amor de su vida", contó. Hay razones que, según Noa, le hacen pensar que con Affleck no pasará distinto a como sucedió con él, con Cris Judd y Marc Anthony, sus otros matrimonios. "Cuando nos acostamos en nuestra noche de bodas, dijo que estaríamos juntos para siempre", relató. El caso es que el también actor de 48 años insiste en que la ocupada vida laboral de López no le permite tener parejas demasiado duraderas. "Creo que es alguien que se casará siete u ocho veces. No me la imagino sentando la cabeza con una persona. Se esfuerza por avanzar constantemente en su vida profesional, razón por la cual ha tenido una carrera de tres décadas, pero también avanza muy rápido en su vida privada", dijo. Lopez y Noa se conocieron en 1996 un restaurante cubano de Gloria Estefan en Miami y se casaron al siguiente año. "Era era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Al principio, no tenía idea de quién era ella", dijo el cubano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nos enamoramos cuando ella ya era famosa. Pero durante nuestro matrimonio se convirtió en una megaestrella", dijo. "Queríamos tener hijos, hablamos de tenerlos, y luego me dijo que no podía tener un bebé porque interferiría con su carrera. Toda nuestra vida se convirtió en una mentira", reconoció. A pesar de todo, Noa aseguró que ha mantenido una linda amistad con López. "Estuvimos juntos románticamente durante dos años, pero hemos sido amigos durante casi una década", indicó.