Stallone estalló de furia contra los productores de Drago, el spin-off de Rocky: Son parásitos





01/08/2022 - 17:52:19

Infobae.- El actor Sylvester Stallone estalló de furia en sus redes sociales al enterarse de que los productores de la saga de “Rocky” preparan un nuevo spin-off centrado en Iván Drago, personaje interpretado por Dolph Lundgren. Al actor no le ha gustado nada la última jugada que le ha hecho su ya archienemigo Irwin Winkler, el productor de 94 años que tiene todos los derechos de explotación de una saga cinematográfica, creada y protagonizada por Stallone. El actor se enteró por la prensa del spin-off y apuntó contra Winkler, a quien ha calificado de ser un “chupasangres”. En su Instagram, Stallone envió un mensaje a las personas que están detrás del proyecto sin su consentimiento y participación. Entre esos socios, se encuentra nada menos que Dolph Lundgren, hasta ahora buen amigo de Stallone. “Son parásitos”, lanzó. “Otra noticia que me rompe el corazón. Una vez más, este productor patético de 94 años y sus hijos buitres e imbéciles, Charles y David, están limpiando una vez más los huesos de otro personaje maravilloso que creé sin siquiera decírmelo”, escribió en su posteo, que luego eliminó de su cuenta en la red social. “Pido disculpas a los fans, nunca quise que los personajes de ‘Rocky’ fueran explotados por estos parásitos...”, continuó Stallone. “Por cierto, no tengo nada más que respeto por Dolph pero desearía que él me hubiera dicho lo que estaba pasando a mis espaldas con el personaje que creé para él. Los auténticos amigos son más valiosos que el oro”, sentenció. Stallone siguió con otra publicación, esta vez con imágenes retocadas de un Winkler chupando la sangre de “Rocky” y apuñalándolo por la espalda. “Se presume que es el productor más odiado, sin talento y decrépito de Hollywood y sus cobardes hijos han encontrado su próxima comida... ¿Drago?.¡Devuélvanme mis derechos chupasangres!”. Por el momento, de este nuevo spin-off de ‘Rocky’ solo se sabe que llevará por título “Drago” y que el estudio ha contratado al guionista Robert Lawton para que se encargue de escribir el guion. En un artículo de The Wrap, se anunció que Lundgren, de 64 años, repetirá su papel como el boxeador ruso Ivan Drago en el próximo spin-off. Lundgren obtuvo el papel en “Rocky IV” de 1985, antes de regresar en 2018 para “Creed II”. La última entrega vio a su personaje ayudar a su hijo Viktor Drago (Florian Munteanu) a prepararse para luchar contra Adonis “Donnie” Creed (Michael B. Jordan), el hijo del difunto Apollo Creed (Carl Weathers), a quien Ivan mató durante su pelea en “Rocky IV”. Stallone ha luchado previamente por sus derechos sobre el personaje y la historia que creó, y le reveló a Variety en 2019 que tiene “propiedad cero” de la franquicia. Señaló que estaba “muy enojado” y “furioso” por no tener ninguna participación accionaria en la saga, pero también lamentó no haber presionado lo suficiente cuando negoció el trato para la película original. “No quieres alterar las plumas de la gallina de los huevos de oro”, dijo Stallone en ese momento. La estrella de Hollywood le pidió al productor que le devuelva “lo que queda de [sus] derechos”. Es un “tema doloroso” según afirmó el actor en un posteo en Instagram. Stallone ya había hablado mal de Winkler a principios de julio. Afirmó que era una “serpiente” porque le había quitado la posibilidad de participar en la franquicia de “Rocky”, creada por el actor en 1976. “Después de que Irwin controlara a ‘Rocky’ durante más de 47 años, y ahora a ‘Creed’, realmente me gustaría recuperar al menos un poco de lo que queda de mis derechos, antes de pasarlos solo a sus hijos”, había expuesto.