Alarma por un inmenso agujero que apareció en Chile





01/08/2022 - 17:25:07

Infobae.- Un enorme socavón apareció en el norte de Chile, generando alarma en la comunidad de Tierra Amarilla. Las autoridades investigaron si esto se produjo por la actividad minera de la zona. El extraño hecho ocurrió en la región de Atacama, situada al norte de Santiago de Chile, y muy cerca de una mina denominada como Alcaparrosa. El socavón apareció en la localidad de Tierra Amarilla, y su alcalde Cristóbal Zúñiga dio los primeros antecedentes a la comunidad sobre la ocurrencia del socavón de 25 metros de diámetro. “El día de ayer (sábado) recibimos una denuncia ciudadana respecto de un socavón que se habría producido aquí en nuestra comuna cerca de Mina Alcaparrosa, que es parte de Minera Candelaria”, dijo la autoridad. Para el alcalde, el tema es de máxima preocupación porque siempre han cargado el temor que esto ocurra en cualquier momento y lugar por los yacimientos mineros de la zona. “Nos preocupa, ya que es un temor que hemos tenido siempre como comunidad, el hecho de estar rodeados de yacimientos mineros y trabajos subterráneos bajo nuestra comuna”, expresó Zúñiga. Sin embargo, no hay claridad precisa de por qué ocurrió este enorme socavón aunque sí se aseguró que “sigue activo, sigue en crecimiento y es algo que no se había visto en nuestra comunidad”. “Nosotros solicitamos que se pueda esclarecer cuál es el motivo y por qué se produjo este evento, cuáles son las razones, si es que el derrumbe es producto de la actividad minera que por debajo o si es que se trata de otra naturaleza”, agregó el alcalde Zúñiga. Reacciones de otras autoridades Ante este hecho el Delegado Presidencial de Atacama, Gerardo Tapia, ordenó que al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) “realizar una revisión en terreno” para empezar a esclarecer los motivos del socavón. “Hemos activado todas las líneas de acción para dar respuesta a esta situación ocurrida en la comuna. Se instruyó al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) que fuera al lugar para realizar una revisión en terreno y nos pusimos en contacto de inmediato con el alcalde para coordinar en conjunto los trabajos que permitan dar seguridad y tranquilidad a los vecinos y vecinas de Tierra Amarilla”, dijo Tapia. Por su parte, la Secretaría Regional Ministerial de Minería de Atacama confirmó que no hubo daños a personas y que se seguirá monitoreando el avance del socavón.