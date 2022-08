Huarachi sobre los hechos de 2019: Un comandante no abandona a su pueblo





01/08/2022 - 17:04:44

Sin dar nombres, pero siendo explícito sobre los hechos de 2019, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, dijo que un comandante no abandona a su pueblo y que eso fue lo que sucedió. “La COB y esta camada de dirigentes no nos hemos escapado, hemos estado aquí, hemos dado la cara, de cara, al fusil, a la bala de cara al decreto 4272 del gobierno de facto; es más, un comandante no abandona a su pueblo, no abandona a su tropa, no abandona a sus soldados, el comandante se queda, es el primero que ofrenda su vida y esta camada de dirigentes ha hecho eso, hemos obedecido al pueblo, hemos obedecido a nuestras bases”, publica la Re Erbol.- El dirigente, quien durante las jornadas de convulsión que vivía el país entre octubre y noviembre de 2019 estaba al frente del ente matriz de los trabajadores, recordó este lunes que hace dos años encabezaron movilizaciones para lograr que el gobierno de Jeanine Añez convoque a elecciones en 2020. Sin embargo, hizo mención que durante la crisis -que derivó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia- en la actualidad, algunos “expolíticos” de ese entonces buscan “denigrar y maltratar la institución obrera”, lo que, en su criterio, son "intentos de desestabilización a la dirigencia nacional". “Piensan que haciéndose la víctimas van a retomar el poder político o el poder social”, cuestionó rodeado de varios exdirigentes del Pacto de Unidad de ese entonces. “Algunos, es más, viendo desde algunas embajadas, escribiendo, contando la historia del Golpe de Estado. Algunos que ni siquiera estaban el 10 (de noviembre de 2019) ya estaban fuera del país y nos han abandonado”, dijo Huarachi sin precisar nombres. Huarachi dijo que gracias a la lucha de los sectores sociales pudieron “recuperar otra vez la democracia” para lograr que, mediante las urnas, Luis Arce y David Choquehuanca sean elegidos como los nuevos mandatarios del país. Durante la crisis de 2019 los exministros del expresidente Evo Morales como de la Presidecia, Juan Ramón Quintana; de Defensa, Javier Zavaleta; de Justicia, Héctor Arce; de Culturas, Wilma Alanoca, entre otros, se encontraban asilados en la Embajada de México en Bolivia. Mientras que el exmandatario, dos días después de su renuncia (12 de noviembre de 2019 ), se asiló en México y posteriormente en Argentina. Al siguiente año, el exministro de Minería, César Navarro, también se fue a México tras obtener un salvoconducto, publica Erbol.