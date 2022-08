Una criptoplataforma ofrece 300.000 dólares de recompensa a un hacker que le robó millones





01/08/2022 - 11:30:33

La criptoplataforma de finanzas descentralizadas Nirvana Finance, de la que se robaron 3,5 millones de dólares el 27 de julio, ofreció una recompensa de 300.000 dólares al pirata informático que descubrió la vulnerabilidad en su protocolo. Los desarrolladores del protocolo, con base en el 'blockchain' de Solana, le pidieron al atacante que devolviera los fondos a cambio de la 'recompensa de sombrero blanco' mutuamente ventajosa. También prometieron detener por completo la investigación sobre su identidad después del retorno de los fondos, informa Cointelegraph. El sitio especializado publicó este viernes que Nirvana Finance fue atacada a través de una inseguridad descubierta por el 'hacker' en los préstamos rápidos (préstamos instantáneos que no requieren garantía). El ataque hizo caer el precio de la moneda estable de Nirvana Finance, el NIRV, un 85% desde su paridad con el dólar y no tiene valor de mercado asegurado. En varios tuits dirigidos al 'hacker', el equipo de Nirvana Finance aseguró que la dirección de la billetera del atacante ya se había determinado y que se estaba trabajando en averiguar su identidad. También indicaron que los fondos robados pertenecen a personas comunes y no a grandes fondos, y lo instaron a devolverlos y zanjar el tema de forma amistosa.