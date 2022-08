Jhonny: No es bueno que el comité cívico se meta en aspectos políticos







Página Siete.- El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, sostiene que no es bueno que el Comité Cívico pro Santa Cruz “se meta en aspectos políticos”, y considera que debe tener más apertura a otros sectores, para que así “todos los habitantes y los grupos corporativos” sean representados por la institución.

El burgomaestre conversó con Página Siete la anterior semana, unos días antes de que se pronuncie en contra de un nuevo paro para exigir el Censo en 2023 y de ser el gran ausente a la cumbre organizada por los cívicos.

Viene de una dinastía política. ¿Cuál diría que es la principal lección que le enseñó su papá y que usted le enseñó a su hijo?

Primero, que hay que tener principios. Uno de los valores que tenemos es que nosotros somos creyentes, creemos en Dios. Segundo, el gran ejemplo de nuestros padres era la honestidad, que siempre nos inculcaron, y que cuando nos metamos a esto, en la vida empresarial, en la vida política, pues no nos caigamos en el primer tropiezo, sino que sigamos adelante y hay que ser perseverantes, y hay que ser leal y consecuente con sus principios, me decía. Eso es algo que para mí es innegociable.

¿A quién escucha más, a los asesores o a los ciudadanos?

Hay que escucharlas a las dos partes, porque el ciudadano es el que siente, el que vive; el asesor, el que interpreta, muchas veces. Hay que hacer una combinación, pero siempre es bueno estar más cerca del pueblo.

¿Usted comparte la lucha cívica por el Censo?

El Censo hay que realizarlo, porque después de diez años todas las estadísticas ya quedan desfasadas y así no puedes planificar, construir o desarrollar actividades, porque si no tienes estos datos puedes equivocarte en todo lo que es la construcción de programas y de proyectos.

Y el otro motivo obviamente es el tema de que hay ciudades que crecen poblacionalmente y según la ley y la Constitución tenemos derecho a la coparticipación tributaria y esos son recursos que llegan a cada ciudad por habitante. Entonces, eso obviamente es bueno hacerlo a través del Censo.

El otro también es la representación política. Las reglas son claras: a más población, hay más representación. Entonces, son elementos fundamentales dentro de lo que es la exigencia de que haya un censo lo más rápido posible. No me atrevo a decir qué mes, qué día, porque sería aventurarnos a querer especular ni tampoco dejarnos llevar ahorita por el entusiasmo político. Yo creo que esto es un trabajo eminentemente técnico.

¿Acató el paro o se sumó, como dicen, a regañadientes?

Yo estuve presente en la comisión interinstitucional que se conformó en Santa Cruz. Santa Cruz es una de las ciudades que tiene más habitantes cada día. Son 60.000 nuevos habitantes cada año y eso significa más recursos para invertir y para poder satisfacer necesidades. Hay muchas exigencias y eso es un tema que a todos nos preocupa, principalmente en Santa Cruz y el tema de tener una herramienta técnica de planificación es también de vital importancia, pero con datos exactos, que sea un censo de calidad, que es lo que buscamos.

Entonces, el paro fue una medida de llamada de atención y creo que eso el Gobierno y todos los actores y protagonistas de este proceso de construir un censo de calidad tenemos que entender de que se tiene que trabajar técnicamente, no hay otra. Querer hacer interpretaciones políticas sobre el Censo no es bueno.

Por eso es que yo sugerí si hay posturas de un lado o del otro, si hay tiempos de un lado o del otro que se plantean, pongámoslos en una mesa. Veamos la ruta crítica, veamos los tiempos, cuánto dura cada programa, la cartografía, la ficha censal, todos esos aspectos que llevan tiempo.

Las medidas son medidas que se toman para que se tomen en cuenta las necesidades de una región. Ahora, creo que tenemos que aprender que el diálogo es el mejor camino, no hay otra. El de atrincherarnos y hacer de esta propuesta de llevar al Censo una bandera política, creo que es equivocar el camino y es perjudicar más a la región.

¿Cómo ve el liderazgo del gobernador Camacho?

Un poco disminuido. Creo que, seguro, porque no tiene recursos, seguro porque los ciudadanos ven también de que tenían más expectativas y no se ven los resultados hasta la fecha.

¿Cómo ve el caso de Rómulo Calvo, quien sucedió a Camacho al frente del Comité?

Bueno, él está en su lógica, como siempre ha sido de quienes pasaron como presidentes del comité cívico, el de estar atento, el de ver los problemas que puede tener una región, los problemas sociales.

Lo que no es bueno es que el Comité se meta en aspectos políticos. Yo creo que el comité cívico debería ser eminentemente cívico y no político. Eso es lo que creo que debe haber y debe haber más apertura del comité cívico cruceño a más sectores, para que así todos los habitantes y los grupos corporativos sean representados.

Pero también se tiene que aprender a escuchar, a entender lo que es la nueva Santa Cruz. Esa Santa Cruz que aglutina a todos los bolivianos. Hay sentimientos, hay cultura, hay una serie de elementos que juegan dentro de un escenario de construcción de mejores días en lo social para todos, en la reactivación económica. Creo que es fundamental que el comité cívico haga una reflexión de esto para que se puedan aglutinar más sectores y se pueda escuchar a todos los sectores por igual.

¿Qué opinión tiene sobre las denuncias de persecución contra opositores como Mesa, Camacho, Añez y otros actores?

Esos escenarios yo creo que debían de manejarse en un escenario eminentemente jurídico. Yo no estoy a favor en que un poder tenga que someterse sobre otro poder del Estado. Debería haber independencia de poderes. Ahí creo que debe ajustarse más a hacerse reformas a fondo en el tema judicial. Yo estoy en contra de que se siga eligiendo por voto popular a fiscales, jueces, magistrados. Creo que debería buscarse otro mecanismo, y un mecanismo más transparente diríamos es el que quiera ser y el que se presente, se presente libremente y que haya una comisión calificadora que evalúe el currículo de esa persona, y que haya meritocracia, que no vaya del saco de una o de otra tienda política, porque eso es contaminar al poder judicial.

¿Dónde se sitúa políticamente, más cerca del Gobierno o más cerca de Camacho?

No, yo tengo mi propia línea. Creo que nosotros hemos sido elegidos para gobernar, para proyectar un futuro mejor en nuestras ciudades, y la Constitución nos da esa facultad y tenemos la obligación de los poderes del Estado, sentarnos, planificar, compartir esfuerzos en el tema de programas y proyectos, donde las contrapartes de un lado y del otro, pues, se vean en efectivo beneficio del ciudadano. No importa de qué color político sea el Gobernador, el Presidente o el Alcalde, estamos obligados a sentarnos y a buscar el bienestar común.

Aquellos que hacen cálculo político o aquellos que se atrincheran, porque un poder del Estado no es de su línea política en la que está el otro, creo que es ir en contrarruta de lo que el ciudadano quiere. Por lo menos yo creo que hay que tener una voluntad democrática de dialogar, de planificar, de compartir esfuerzos, y desarrollarla por el bien de los ciudadanos, no hay otra; pero no debemos ser mezquinos, debemos aprender de que en esta pega, en este cargo, somos pasajeros y a nosotros nos van a medir por lo que hacemos, no por lo que hablamos, ni tampoco nos van a medir por el color político al que representamos. Es por los hechos, y los hechos son los que se demuestran en una gestión y seguramente ya el ciudadano va a saber si lo hiciste bien o mal, porque el ciudadano al final es el que tiene la última palabra.

¿Usted diría que la alianza con Creemos en el Legislativo implosionó?

Sí, está en una crisis, porque no ha habido un liderazgo que aglutine a toda la bancada y creo que faltó más entendimiento, diálogo, y creo un poco el saber entender de que muchos legisladores son nuevos y faltó una guía.

¿Qué postura tiene respecto a las denuncias de supuestos casos de corrupción de funcionarios ediles, como de la eliminación de deudas tributarias de inmuebles, o cobros irregulares en la Dirección de Cementerios?

Con Jhonny Fernández no se va a tolerar la corrupción. Y aquí yo estoy, gracias a Dios, en ese combate, desde que entré. Desde que entré hay muchas personas que están en la cárcel, en Palmasola, uno por temas de corrupción menor, mediano, mayor, lo mismo. Todos igual tienen que caer. Lo primero que instruí el primer día que entré es que al que se lo vea haciendo la vieja práctica de la anterior gestión, lo vamos a procesar y se lo enjuiciará. Hoy muchos de ellos ya están, como le digo, en Palmasola.

Y si hay que seguir limpiando la casa, voy a seguir limpiando la casa. No me tiembla el pulso de denunciarlo y pedir al Ministerio Público y al poder judicial que actúen drásticamente con aquellos corruptos, porque aquí no hemos venido a socapar eso, y Jhonny Fernández no va a socapar la corrupción.

Todavía estoy gobernando con miles de ciudadanos que eran de la anterior gestión. Yo cuando entré de alcalde había más de 10.000 funcionarios. Hemos hecho un ajuste, hay 8.000 y pico, pero la mayoría son de la anterior gestión. Entonces, había viejas prácticas y eso es lo que estoy tratando de cortar, cortar y cortar. Ahora, que hay que procesarlos, hay que procesarlos, y ya la justicia será la que dé su veredicto si son culpables o no.

Usted calificó de “canallada” la denuncia del diputado Bazán de supuestos vínculos entre su hijo y Rudy Sandoval. Dijo que se defendería por la vía jurídica. Tras más de 20 días de la denuncia, ¿cómo está el caso?

Hay algunos políticos que se disparan, que piensan que es nomás acusar. Yo por lo menos eso siempre le inculco a mi hijo; ahora los que están en política, que por más que tengas un cargo, de senador, diputado, no tienes por qué vos ir a estropear a otra persona si no tienes pruebas. No puedes vos mellar la dignidad de otra persona, peor tocar a una familia. Eso no está dentro de nuestros principios. Eso no es tener ética política, y nosotros creemos que tener ética es actuar con responsabilidad. Si alguien tiene una prueba contundente, tienes cómo hacerlo, y tener las instancias donde denunciar, pero desprestigiar así públicamente a una persona, no es bueno.

¿Qué es lo que está pasando en este caso? Ahora, el diputado se va a enfrentar ante la justicia. Ya el caso ha sido admitido y ahora tiene que mostrar las pruebas. Si no muestra pruebas, va a atenerse a las consecuencias, pero ese caso no va a quedar en el olvido. Se lo va a seguir, porque ellos han mellado la dignidad de un concejal, han mellado la dignidad de otras personas; detrás de ellos hay familias y si no tienes las pruebas contundentes, bueno atente a las consecuencias de lo que viene después. Así que el proceso va a seguir.

¿Cómo diría que le va en esa red social TikTok?

A mí me ha dado resultado, en sentido de que la mayoría de lo que he presentado ha tenido una repercusión increíble. El último, penúltimo TikTok que hice, un millón de vistas tiene. Tengo más de 200 mil seguidores. Entonces, no es poco. Y tengo seguidores en Santa Cruz, en todo el país, tengo seguidores en el mundo.

Entonces, yo creo que esto también te acerca mucho al ciudadano y a muchos segmentos de la población.

Otro de los rasgos suyos es la ropa de marcas internacionales. ¿Cómo nació esta afición?

Me gustan las marcas, me gusta tratar de identificarme con la moda, y hay que hacerlo y ése es mi estilo, el estilo Jhonny. Siempre lo hecho, en lo deportivo, en lo formal, en lo informal, pero me gusta usar ropa que sea muy atractiva y que, bueno, a veces causa polémica.

En octubre de 2021, cuando viajó a Estados Unidos, su hijo le sucedió como alcalde interino. ¿Ésa no es una forma de mantener el cargo en familia?

A mi hijo no lo puse yo, lo puso el pueblo, lo eligió el pueblo y mientras la Constitución lo permita, bueno, va a ser así. Lo importante es que hagan buena gestión, porque ellos están ahí por un mandato popular y a las personas no hay que medirlas por el apellido ni por el parentesco, hay que medirlas por la honestidad y por la capacidad que tienen. Creo que eso es fundamental.

Y si ellos asumen un cargo, una responsabilidad, tienen que cumplir, tienen que ser muy leales, consecuentes y responsables.