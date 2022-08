Censo: sectores se suman al paro y MAS rechaza condicionamientos





01/08/2022 - 09:24:45

Los Tiempos.- Sectores de la oposición, gremios e instituciones decidieron sumarse al paro de 48 horas dispuesto por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz para el 8 y 9 de agosto en demanda que el censo se realice en 2023. El Gobierno ratificó que esta medida de presión es política y que la fecha “definitiva” de la encuesta depende de los consensos a los que lleguen la Comisión Técnica del Instituto Nacional de Estadística (INE) y las autoridades autónomas. La diputada Luisa Nayar (CC) manifestó ayer su apoyo a las movilizaciones y pidió a la población entender la importancia de las medidas de presión. “La cumbre es un reflejo de las instituciones, y esperamos que el pueblo entienda los motivos de la movilización, porque se va a mejorar la atención en salud, educación y otros temas”, dijo Nayar. No sólo la oposición política respaldó la movilización, sino también gremiales y transportistas de algunas zona de la capital cruceña. Jorge Richter, vocero del presidente Luis Arce, aseveró a radio Erbol que el tema del censo no es algo que tenga que ver con el comité interinstitucional u otro organismo regional, sino que debe ser consensuado por todas las gobernaciones, alcaldías y universidades. “Ellos buscan respuestas para que el evento se politice, buscan que fracasen las condiciones técnicas y vana incorporar las cuestiones políticas en este tema”, dijo Richter a medios estatales. El sábado, el Comité Interinstitucional cruceño convocó a un paro de 48 horas para el 8 y 9 de agosto exigiendo que el Gobierno ejecute el Censo de Población y Vivienda hasta el primer semestre de 2023. Para el vocero presidencial, las exigencias del Comité pueden resolverse a través de las reuniones que sostendrá el Ejecutivo con alcaldes y rectores de universidades públicas durante esta semanas. Para Richter, las convocatorias del MAS son para “desestabilizar” y buscar un “nuevo golpe” contra el partido azul. Richter dijo que, más allá de las presiones políticas, se puede llegar a consensuar la fecha del censo de acuerdo a “situaciones técnicas” que deben ser consultadas en las reuniones técnicas del INE. Aunque no se refirió específicamente al censo, el presidente de Bolivia, Luis Arce, aseveró que hay una “derecha golpista” que busca “desestabilizar” al país con convocatorias a movilizaciones. “Hoy está sacando las garras la vieja derecha golpista. Esa vieja derecha golpista no se resigna a que en todo el país hay un cambio de mentalidad”, dijo el jefe de Estado durante un acto del 70 aniversario de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios de la Provincia Quillacollo. La Iglesia católica pidió este domingo a las autoridades gobernar escuchando al pueblo que clama justicia y diálogo para priorizar la atención a los más pobres a través del censo, dejando de lado la avaricia y acumulación. El arzobispo de Santa Cruz, René Leigue, pidió reflexionar sobre las causas de los actuales problemas entre países y en nuestra sociedad, donde generalmente hay disputa de quitar a alguien lo que tiene para acumular. “Les pedimos a todos aquellos que les corresponde velar por el bien común, que reflexionen de verdad, que vean que hay tanta gente que necesita, que realmente se ponga en práctica lo que se dice y no se quede solamente en teoría: gobernar escuchando al pueblo; hay un pueblo que clama justicia, hay un pueblo que necesita”, manifestó. El representante del Conade, Manuel Morales, anunció que convocarán al Comité Interinstitucional del Censo de La Paz a una reunión para este lunes, con el fin de asumir medidas de presión para que la encuesta nacional se desarrolle en 2023. Richter: Paro es político y opositor El vocero presidencial Jorge Richter dijo que el Gobierno no tiene incorporadas las presiones y amenazas como metodología de trabajo para preparar el Censo de Población y Vivienda. Además, calificó de políticas las amenazas de la cumbre de ir a un paro departamental en Santa Cruz, al estar promovidas por “políticos que están intentando reparar su devaluada presentación que tienen hoy en día ante la opinión pública”.