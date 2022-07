El presidente del diario El Periódico de Guatemala fue enviado a una cárcel militar: Denunciaba corrupción y narcotráfico





Infobae.- El periodista José Rubén Zamora, presidente y fundador del diario guatemalteco El Periódico, quedó este sábado en prisión provisional y fue enviado a una cárcel que funciona en un cuartel militar en el norte de Ciudad de Guatemala. Como forma de protesta contra su detención, el comunicador se declaró en huelga de hambre. Un juzgado de turno que le dio a conocer los motivos de su captura, que se realizó el viernes, decidió enviarlo a la cárcel que está en el cuartel Mariscal Zavala, y anunció que la audiencia de la primera declaración se celebrará el lunes 1 de agosto. El reconocido periodista es acusado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI) del Ministerio Público (MP), de los delitos de lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias y conspiración para el lavado de dinero. El titular de la FECI, Rafael Curruchiche ha dicho que Zamora no fue detenido por su ejercicio como periodista, sino como “empresario”.

Tanto la sede del diario como la residencia de Zamora fueron allanadas por las fuerzas de seguridad de Guatemala Decenas de periodistas de diversos medios acudieron a las afueras de la Torre de Tribunales para expresar su apoyo y solidaridad el presidente de El Periódico y a sus trabajadores y al grito de “sin periodismo no hay democracia” y “no nos callarán”, hicieron un plantón en el lugar. Zamora, quien fundó el diario en 1996 y desde cuyas páginas ha denunciado la corrupción en la administración pública y nexos con el narcotráfico, se declaró este sábado en huelga de hambre en protesta por su captura y encarcelamiento. “Por el momento he dejado de consumir agua, café y comida como una pequeña muestra de protesta a mi encarcelamiento. Me considero un preso político”, dijo a los periodistas. También dijo que teme por su vida porque en todas las cárceles de Guatemala hay presos con los que su diario ha tenido conflictos, aunque no entró en más detalles. El periodista denunció en octubre de 2021 que el presidente Alejandro Giammattei, en conjunto con la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, “están fabricando” un caso en su contra para encarcelarlo. Sin embargo, tanto el mandatario como la jefa del Ministerio Público, no se han pronunciado sobre las declaraciones de Zamora, quien fue detenido en su residencia durante un allanamiento judicial. Las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron este viernes al reconocido periodista José Rubén Zamora Marroquín, presidente y fundador del medio de comunicación El Periódico, ganador en 2021 de uno de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España, mientras allanaron de igual forma las instalaciones de su matutino.