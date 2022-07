Renunció a su trabajo, reservó hospedaje en línea y para su sorpresa llegó a un hotel abandonado





Una joven llamada Breee Robertson vivió una desagradable experiencia tras reservar un hospedaje en línea y encontrar un hotel abandonado al llegar. Bree compartió en su perfil de TikTok, registrado como @atypical_adventure, que realizó la reserva por medio de la plataforma digital de hospedaje Airbnb.

“Cuando reservas un Airbnb en Bali y encuentras un hotel totalmente abandonado y cubierto de maleza”, es el texto que acompaña al video. Bree Robertson les expresó a sus seguidores que renunció a su trabajo para llevar a cabo sus vacaciones soñadas. Para ello, comenzó a buscar la ubicación perfecta y la vista que tenía el hotel en las fotografías de la plataforma la deslumbró por completo. Sin embargo, la realidad del sitio era totalmente distinta a lo que ella imaginaba. #abandonedplaces #abandonedhotel ♬ original sound - atypical_adventure @atypical_adventure Thanks @airbnb #airbnbfinds Después de llegar al lugar, la mujer realizó la respectiva queja en la plataforma de hospedaje y, por fortuna, fue recompensada con la devolución del dinero. El video no tardó en viralizarse y ya cuenta con más de 3.500.000 reproducciones. Tras su rápida difusión, el clip llamó la atención de los medios de comunicación , los cuales informaron que se comunicaron con un portavoz de la plataforma Airbnb. El portavoz confirmó que el hospedaje ya no se encuentra disponible en la aplicación y que, de la misma forma, lamentan mucho lo sucedido. “Mantenemos a los anfitriones con altos estándares y el lugar ya no está en la plataforma. En el raro caso de que algo no sea como se esperaba a la llegada para una estadía nuestro equipo de soporte comunitario está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ayudar”, concluyeron.