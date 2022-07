Escalofriante video: Dos mujeres casi son tragadas por una ballena jorobada





31/07/2022 - 09:50:03

La costa de California, Estados Unidos , fue escenario de una insólita escena, en la que una ballena jorobada por poco se traga a dos mujeres que remaban a bordo de su kayak. Si bien no fueron engullidas y salieron vivas, estuvieron por unos segundos en la boca del enorme animal. En un video se observa el momento en que el cetáceo abre sus fauces y entran en su boca las mujeres. Según expertos, no intentaba alimentarse con las humanas, sino que casualmente ellas estaban en el camino cuando se había dado una bocanada de peces. Así como entraron a la boca del animal salieron, expulsadas en una bocanada de agua, pues estas ballenas no mastican, sino que tragan entero y su organismo filtra el alimento. Aunque en términos de reloj solo estuvieron segundos en la boca del animal, muy seguramente para ellas fue eterno.