Duro momento: Dedicado a la familia El Potrillo intenta ocupar el lugar de Vicente Fernández





31/07/2022 - 09:26:40

Quién.- Tras la pérdida de su ídolo y abuelo, Vicente Fernández, y la dicha de convertirse en papá por primera vez, Alex Fernández reveló la forma en que su papá, El Potrillo enfrentó su duelo a más de siete meses de la triste noticia. A pesar de que el intérprete de Me dediqué a perderte se ha mostrado fuerte y al pendiente de su mamá, Cuquita Abarca, tras la muerte de su papá, Alex confesó que al principio lo vio muy deprimido por esta situación. "Fíjate que sí le pegó, aunque él diga que no, son como de esas veces que lo notas decaído, como triste, empezó a engordar un chorro, por ejemplo, empezó a comer, él era como de ejercicio y se cuidaba la alimentación y todo, y de repente comía muchísimo de todo", contó el joven en entrevista para el programa Sale el Sol. Debido a que la familia sufrió la pérdida de su patriarca, Alex reveló que El Potrillo está intentado ocupar ese lugar, en el mejor sentido posible. "Empezó a entrar como ya al tema de la familia, como él ya poniéndose casi en el lugar de mi abuelo, ya también con las nietas, teniendo (en mente), 'ahora tengo que ser el pilar de la familia' y cuidarlos y estar así como en lo que era mi abuelo”, contó Fernández. Alex expresó que su papá se ha vuelto una persona más pendiente y cercana a sus seres queridos tras la muerte de El Charro de Huentitán. "Él estaba como muy en su rollo, o sea, como que la familia la tenía ahí, pero ya estaba muy como pegado en el trabajo, en su vida personal, viajando… a partir de esto (la muerte de don Vicente, ya fue como; 'oigan, hay que estar más tiempo juntos, cenas familiares, vénganse aquí, vamos a estar juntos', más familiar”, explicó. Vicente Fernández falleció el pasado 12 de diciembre a los 81 años, en un hospital de Guadalajara. La estrella del ranchero estuvo hospitalizada desde agosto del 2021 tras una caída producida por la enfermedad de Guillain-Barré que lo obligó a someterse a una cirugía cervical. Su condición empeoró al ser diagnosticado con neumonía.



Su hija es su alivio El pasado marzo Alex y su esposa Alexia Hernández se convirtieron en papás por primera vez. Esto marcó especialmente la vida del cantante, quien mandó a hacer una canción para su hija Mía y que confiesa que lo tiene constantemente entusiasmado. "Me siento inspirado 24/7, me siento de buenas aunque no haya dormido nada, estoy súper feliz, con ganas de llegar a la casa y estar con mi bebé, es otro rollo", dice. El cantante le dedicó a su hija el tema El mejor regalo, compuesto "a la medida" por El Chico Elizalde. Además, Mía lo ha ayudado a mantenerse "distraído" del duelo que aún carga de la muerte de su abuelo, quien impulsó su carrera como cantante. "El duelo ahí sigue aunque cada vez mejor. Mía no me pudo haber llegado en un mejor momento, nos trae distraídos, pero siempre nos acordamos de mi tata (abuelo), pienso en él, que me acompaña a todos lados", finalizó Alex.