China es el único país del mundo que trafica órganos a escala industrial: El régimen mata presos de conciencia para realizar extracciones forzadas





31/07/2022 - 08:24:04

Infobae.- El trasplante de órganos es una terapia que salva la vida de millones de pacientes y uno de los mayores éxitos de la medicina moderna. Sin embargo, la escasa oferta de órganos de donantes, unida a la enorme demanda de trasplantes, ha alimentado la industria mundial del tráfico de órganos, que explota a los miembros pobres, desfavorecidos y perseguidos de la sociedad como fuente de órganos para ser comprados por los turistas ricos en trasplantes. Aunque esta práctica se da en muchos países, la situación en China es especialmente preocupante. China es el único país del mundo en el que existe una práctica de tráfico de órganos a escala industrial que recoge órganos de presos de conciencia ejecutados. Esta práctica se conoce como extracción forzada de órganos. Para entender la extracción forzada de órganos, es útil considerar un escenario hipotético: un paciente en Canadá con una enfermedad cardíaca en fase terminal necesita un trasplante cardíaco que le salve la vida. Los médicos de Canadá le dicen al paciente que tiene que entrar en una lista de espera hasta que muera un donante compatible en condiciones adecuadas. Este proceso puede durar semanas, meses o incluso años. El paciente encuentra entonces un programa de trasplantes en China que puede programar un trasplante cardíaco de un donante compatible con semanas de antelación. Esto plantea varias cuestiones importantes. El trasplante cardíaco sólo puede proceder de donantes fallecidos, así que ¿cómo puede el hospital emparejar a este paciente con un posible donante “fallecido” con semanas de antelación? ¿Cómo ha encontrado el hospital a este donante? ¿Cómo saben cuándo va a morir ese donante? ¿Ha dado el donante su consentimiento para que se le extraigan los órganos? Las respuestas a estas preguntas son extremadamente angustiosas. China utiliza a los presos de conciencia encarcelados como reserva de donantes de órganos para proporcionar trasplantes compatibles a los pacientes. Estos presos o “donantes” son ejecutados y sus órganos son extraídos contra su voluntad, y utilizados en una prolífica y rentable industria de trasplantes. Como nefrólogos especialistas en trasplantes y profesionales de la medic ina, nuestro objetivo es concienciar a colegas, instituciones, pacientes y al público en general sobre el tráfico de órganos, en particular sobre la extracción forzada de órganos. Colaboramos con organizaciones como Doctors Against Forced Organ Harvesting (Médicos contra la extracción forzada de órganos) e International Coalition to End Transplant Abuse in China (Coalición internacional para acabar con los abusos en los trasplantes en China), que llevan más de una década realizando un trabajo considerable en este ámbito. China tiene actualmente el segundo programa de trasplantes más grande del mundo. Las operaciones de trasplante en China aumentaron rápidamente a principios de la década de 2000 sin que hubiera un aumento correspondiente de donantes voluntarios de órganos, lo que llevó a cuestionar la procedencia de los mismos. Durante este período de rápido crecimiento de los trasplantes, los practicantes de la disciplina budista Qi gong, conocida como Falun Gong, fueron detenidos, perseguidos y asesinados en gran número por el gobierno chino. Del mismo modo, China inició en 2017 una campaña de detenciones masivas, vigilancia, esterilización y trabajos forzados contra la etnia uigur de Xinjiang. Investigaciones sobre derechos humanos La preocupación por la extracción forzada de órganos comenzó a salir a la luz en 2006-7 por el trabajo de dos abogados internacionales de derechos humanos, David Kilgour y David Matas, que más tarde fueron nominados al Premio Nobel de la Paz por su trabajo. El Tribunal de China, dirigido por el abogado de derechos humanos Sir Geoffrey Nice, se formó en 2019 para investigar de forma independiente las denuncias de extracción forzada de órganos El Tribunal examinó múltiples líneas de evidencia, incluyendo los números de trasplantes, las pruebas médicas de los prisioneros detenidos, las llamadas telefónicas grabadas a los hospitales de trasplantes, así como el testimonio de los cirujanos y los prisioneros. La conclusión final se publicó en marzo de 2020 y “confirmó más allá de toda duda razonable” que China había estado utilizando a los presos de conciencia ejecutados como fuente de órganos para trasplantes durante muchos años. A pesar de que los funcionarios chinos encargados de los trasplantes afirman que se ha llevado a cabo una reforma significativa de los trasplantes desde 2015, las pruebas recientes sugieren que la práctica bárbara de la extracción forzada de órganos ha continuado. La revista American Journal of Transplantation, la más importante del mundo en materia de trasplantes, publicó en abril un artículo en el que se descubría que la muerte cerebral no se había declarado en muchas extracciones de órganos en China, y que la extracción de los órganos vitales del donante era la causa real de la muerte. En otras palabras, estos presos estaban siendo ejecutados mediante la extracción de sus órganos con el fin de trasplantarlos. La Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón emitió en junio una declaración de política que excluye las presentaciones que estén “relacionadas con el trasplante y que incluyan órganos o tejidos de donantes humanos de la República Popular China”.

Agentes de policía en la entrada exterior del Centro de Detención Nº 3 de Urumqi, en Dabancheng, en la región autónoma uigur de Xinjiang, en el oeste de China, el 23 de abril de 2021. Por desgracia, el uso de prácticas médicas poco éticas contra grupos marginados no es nuevo. Los nazis realizaron horribles experimentos con víctimas judías en los campos de concentración. Los psiquiatras soviéticos crearon un término conocido como esquizofrenia lenta para etiquetar a los disidentes políticos, privándoles de derechos cívicos, empleo y credibilidad. Los investigadores estadounidenses estudiaron los efectos de la sífilis no tratada en los afroamericanos en el estudio Tuskegee. China lleva décadas ejecutando a presos de conciencia y utilizando sus órganos para trasplantes. Los médicos de trasplantes, los profesionales de la medicina y la comunidad mundial deben concienciar y presionar a los gobiernos, las instituciones y los hospitales para que tomen medidas. Es esencial que llevemos a cabo la debida diligencia y evitemos colaboraciones en las que no se pueda garantizar la transparencia en cuanto al origen de los órganos. Debemos protestar contra el encarcelamiento injusto e inhumano y la opresión de los uigures y los grupos marginados de todo el mundo. Debemos fomentar el registro de donantes de órganos y apoyar iniciativas que aumenten la donación para, en última instancia, frenar la demanda de tráfico ilegal de órganos. Ali Iqbal es Nefrólogo de trasplantes, profesor adjunto de medicina, Universidad McMaster; Susie Hughes, es directora ejecutiva de End Transplant Abuse in China; y Aliya Khan es Profesora clínica, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad McMaster.