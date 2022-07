Con paro de 48 horas, bloqueo de caminos y cierre de fronteras Santa Cruz demanda censo el primer semestre de 2023





31/07/2022 - 06:58:47

La segunda cumbre departamental de Santa Cruz por un “censo oportuno y transparente” aprobó este sábado ir a un paro de 48 horas con bloqueo de caminos y cierre de fronteras demandando la realización del censo el primer semestre de 2023. Tras concluida la reunión de la 2da Cumbre por el censo, la institucionalidad cruceña determinó cuatro puntos importantes para resolver las demandas presentadas, entre la más importantes: la realización del censo en el primer semestre del 2023 y la abrogación del decreto supremo 4760 que posterga este proceso para el 2024. De no atenderse estas peticiones, Santa Cruz ingresará en un paro general departamental de 48 horas, los días lunes 8 y martes 9 de agosto del 2022, con cierre de fronteras departamentales y bloqueos de carreteras. Dentro de las conclusiones se determinó también respaldar las acciones del rector de la universidad como representante de la comisión interinstitucional, para que junto a la comisión técnica hagan conocer al presidente del Estado y al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) las demandas planteadas en ambas cumbres para la realización del censo. Durante su intervención el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, planteó ratificar las conclusiones resueltas en la 1ra Cumbre, endureciendo las medidas escalonadas en función de la ausencia de respuestas del Gobierno. “Nuevamente el sentimiento de los cruceños está levantando la rebeldía del pueblo boliviano, porque siempre ha sido la base y la unidad de Bolivia. Este pueblo que siempre ha logrado el objetivo cuando se lo propone y sus autoridades están de pie y firmes hasta conseguir el objetivo”, manifestó Camacho. Asimismo, hizo un llamado al presidente del Estado, Luis Arce, para solucionar las demandas por el censo, habida cuenta que el Gobierno es el responsable de llevar adelante este proceso, y de no cumplir con las peticiones establecidas, recaerá sobre él la responsabilidad de las medidas que se vengan en adelante. “No juegue con Santa Cruz, ni subestime la valentía y la fe de nuestro pueblo. No nos va callar nadie ni con presión, ni con chantaje, ni con billete, lo único que nos deja vivir y dormir es nuestra conciencia y yo la tengo gracias a Dios limpia”, dijo la máxima autoridad del departamento. En la Cumbre se destacó la acreditación de 403 instituciones cruceñas entre políticas y civiles que participaron del encuentro llevado a cabo en el Colegio Médico, donde más de 2.500 personas se dieron en el lugar.