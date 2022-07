Las sociedades médicas de Brasil advierten sobre la viruela del simio





30/07/2022 - 15:36:20

Agencia Brasil.- El día (viernes 29) que Brasil confirmó la primera muerte relacionada con la llamada viruela del mono, en Minas Gerais, la Sociedad Brasileña de Urología (SBU) y Brasileña de Infectología (SBI) emitieron una nota alertando a los médicos y a la población en general sobre la importancia de estar alerta a la aparición de lesiones en la piel. Las entidades médicas señalan que, como los primeros síntomas de la enfermedad pueden ser similares a los signos de otras enfermedades, incluidas algunas Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y dermatosis, “es muy probable” que los casos de viruela símica estén infradiagnosticados y, por tanto, infradiagnosticados. Las dos sociedades médicas refuerzan recomendaciones ya realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre ellas, la orientación de que las personas reduzcan el número de parejas sexuales. Las entidades recuerdan que, hasta el momento, los hombres que tienen sexo con hombres son considerados personas con mayor potencial para contraer la enfermedad. Las asociaciones médicas están pidiendo a las autoridades que preparen los servicios de salud pública para hacer frente a los casos de la enfermedad, incluida la disponibilidad de vacunas tan pronto como estén disponibles. Prevención Debido a la creciente aparición de nuevos casos en varios países, la OMS declaró la situación derivada de la propagación del virus de la viruela del simio como una emergencia de salud pública de interés internacional. Aun así, la enfermedad está clasificada como una enfermedad viral rara, y puede transmitirse por abrazos, besos, masajes, relaciones sexuales, secreciones respiratorias y por contacto con objetos y superficies con las que haya tenido contacto con una persona enferma. La región anogenital suele ser una de las más afectadas por las heridas provocadas por la enfermedad. Según la Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) y Brasileira de Infectologia (SBI), las personas pueden protegerse y ayudar a contener la propagación del virus que causa la viruela del simio, hMPXV (Human Monkeypox Virus), con medidas como la limpieza frecuente de manos con 70 % alcohol o agua y jabón. Además de evitar el contacto físico con personas que puedan estar infectadas, se debe evitar compartir artículos personales, ropa de cama y toallas hasta que se descarte el diagnóstico o las lesiones hayan desaparecido por completo. Cualquiera que haya tenido contacto con personas infectadas debe ser consciente de la posible aparición de síntomas asociados a la enfermedad. Finalmente, las entidades destacan que la epidemia actual no se correlaciona con la transmisión de animales a humanos. Por lo tanto, no se justifica ningún tipo de actitud y mucho menos la crueldad hacia los animales, incluidos los monos. Hasta la tarde de este jueves (28), Brasil tenía 978 casos confirmados de viruela del simio.