China realiza ejercicios militares con fuego real frente a Taiwán tras advertir a Pelosi de visitar la isla





30/07/2022 - 10:56:20

RT.- Las Fuerzas Armadas chinas realizan este sábado ejercicios militares frente a Taiwán después de advertir a la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, que descartara sus posibles planes de visitar la isla. La Administración de Seguridad Marítima, citada por AP, advirtió a los barcos que evitaran la zona de las islas Pingtan, frente a la provincia de Fujian, desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche (hora local), porque China está realizando "ejercicios con fuego real". No se sabe si los simulacros incluyen también misiles, aviones de combate u otro armamento. According to the local authorities, live-fire #drills will be held &waters near #Pingtan in Fuzhou, the capital city of E #China's Fujian Province, will be sealed today(30/7) from 9:00am to 9:00pm. Pingtan is 125 kilometers away from the #Taiwan island. pic.twitter.com/LKtxAaBrDG — Ambassador Deng Xijun (@China2ASEAN) July 30, 2022 Estos no son los únicos ejercicios que China está llevando a cabo actualmente. Este viernes, Pekín inició simulacros de dos días en el mar de la China Meridional, frente a la isla de Hainan y la provincia de Cantón. El gigante asiático también tiene previsto realizar ejercicios con fuego real al oeste de la península de Leizhou, en el mar de la China Meridional, los días 2 y 3 de agosto. Pelosi, que sería la funcionaria estadounidense de mayor rango en visitar Taiwán desde 1997, aún no ha confirmado su visita. El portavoz del Ministerio de Defensa de China, Zhao Lijian, afirmó este viernes que "si EE.UU. desafía nuestra línea roja, se enfrentará a contramedidas decididas". El vocero añadió que Washington "deberá asumir todas las consecuencias" si se produce el viaje. El presidente Xi Jinping advirtió a su homólogo estadounidense, Joe Biden, en una llamada telefónica el jueves contra la "interferencia externa" en las relaciones de Pekín con la isla. El mandatario chino declaró que "los que juegan con fuego se prenderán fuego a sí mismos". Mientras tanto, este sábado aparecieron reportes no verificados de que un avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. con Nancy Pelosi a bordo despegó de la Base Aérea de Andrews con rumbo al océano Pacífico. Sin embargo, según precisó el periodista de Shanghai Daily Andy Boreham, es poco probable que Pelosi se dirija a Taiwán, puesto que viaja en un avión militar estadounidense, un tipo de aeronave que no puede volar en el espacio aéreo chino sin permiso de Pekín, explicó Boreham.