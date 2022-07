Tom Hanks subasta el Fiat 128 de 1975 que utilizó en la película The Post





30/07/2022 - 10:29:26

RT.- Bring a Trailer, una plataforma de subastas digitales de autos clásicos, remató con fines benéficos un Fiat 128 de 1975 que formaba parte de la colección privada de coches que posee el actor estadounidense Tom Hanks. Adquirido por la estrella de Hollywood en 2017, el vehículo fue vendido este martes por 24.375 dólares, dinero que fue destinado a la Southern California Public Radio (SCPR), una red de radio pública y organización benéfica con sede en Los Ángeles, hogar de la estación de radio educativa no comercial KPCC. Este Fiat 128, originalmente de color amarillo, fue utilizado en la película protagonizada por Hanks 'The Post' (2017), para la cual fue pintado de color verde claro. Posteriormente fue sometido a una remodelación personalizada para el actor, que incluyó un repintando a un tono más oscuro —el color actual— y el reemplazo de la parrilla, las luces y el parachoques. Aunque el también cineasta pretendía modernizar el motor, finalmente fue vendido con el original: de cuatro cilindros en línea de 1.290 centímetros cúbicos (cc), emparejado a una caja de cambios manual de cuatro velocidades. Aunque el modelo italiano funciona perfectamente y su exterior se encuentra en excelentes condiciones, el tapizado de los asientos se ve algo deteriorado. A lo largo de su trayectoria, el ganador del Oscar por la película 'Forrest Gump' (1994) se convirtió en un fervoroso coleccionista de coches de todo tipo. Sin embargo, en los últimos años ha optado por subastar algunas de sus joyas. El pasado marzo vendió para proyectos de caridad un Fiat 128 personalizado de 1975 por 83.500 dólares. En agosto de 2021, Hanks puso en venta cuatro más de sus tesoros: un remolque Airstream modelo 1992, una camioneta Ford F-450 Super de 2011, un Toyota FJ40 Land Cruiser de 1980 personalizado y un Tesla Model S P85D de 2015.