Ben Affleck regresará como Batman en Aquaman 2





29/07/2022 - 15:04:31

Infobae.- Aquaman y el reino perdido reunirá a dos grandes amigos del Universo extendido de DC (DCEU): Ben Affleck y Jason Momoa. En su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de Arthur Curry compartió unas fotografías junto a su co-estrella de Liga de la justicia y reveló que el actor estadounidense volverá como Batman para la secuela que se estrenará en 2023. Al parecer, no todo está perdido para el Bruce Wayne del snyderverse. “REUNIDOS Bruce y Arthur. Te quiero y te extraño, Ben. Las visitas al estudio de WB simplemente exploraron bien el backlot. Nos atraparon en el set”, escribió Moman en referencia a las personas que los vieron juntos durante un tour a los estudios de Warner Bros. y añadió en referencia a su segunda película en solitario: “Cosas geniales vienen para Aquaman 2″. En 2019, Affleck anunció que abandonaría el rol del Caballero de la noche, sin embargo, no ha dejado del todo atrás el personaje de DC Comics. Un año más tarde, se reportó que él retomaría su papel para The Flash, la cinta con Ezra Miller que llegará a mediados del próximo año y que también tendrá en su elenco a Michael Keaton en su versión de Batman. Ahora, sabemos que integrará la nueva producción sobre el Rey de Atlantis. El director James Wan se embarcó en la continuación de la aventura del superhéroe de los mares, después del exitoso desempeño en taquilla de la cinta original en 2018. El guion escrito por David Leslie Johnson-McGoldrick nos lleva de vuelta a Atlantis un tiempo después de los eventos del primer film. Como heredero legítimo del trono, Arthur Curry se ha convertido en el rey de la ciudad submarina, y tendrá que formar una alianza con Orm para enfrentarse a un Black Manta mucho más fuerte que antes. Liderada por Jason Momoa, la producción también contará con las actuaciones de Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Nicole Kidman y Ben Affleck. Por ahora, se desconoce si aparecerán otros miembros de la Liga de la justicia como la Mujer Maravilla (Gal Gadot), Superman (Henry Cavill), Flash (Ezra Miller) o Cyborg (Ray Fisher). La más reciente aparición de Jason Momoa fue en Peacemaker Peacemaker debutó este año en HBO Max como la primera serie de televisión derivada del DCEU y abrió la puerta a la unión de las narrativas del cine y la TV. Creada por James Gunn y protagonizada por John Cena, el spin-off de El escuadrón suicida sigue a El Pacificador en una peligrosa misión asignada por Amanda Waller, después de sobrevivir al letal disparo de Bloodshot. En el final de temporada, aparecieron casi todos los integrantes actuales de la Liga de la justicia, entre ellos Aquaman. Esta vendría a ser la última aparición de Jason Momoa después de haber protagonizado junto a sus compañeros de escenas el Snyder Cut que se lanzó exclusivamente en el streaming en 2021. Según el calendario oficial de Warner Bros., está confirmado volverá en Aquaman y el reino perdido el 16 de marzo de 2023.