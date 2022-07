Will Smith y Chris Rock rompen el silencio sobre la cachetada en los premios Oscar





29/07/2022 - 14:38:38

Los artistas Will Smith y Chris Rock, cada uno por su cuenta, rompieron el silencio sobre la cachetada que fue noticia mundial durante los premios Oscar. Quién.- A cuatro meses de la 94 edición de los Oscar, en la que Will Smith fue protagonista junto a Chris Rock por golpear a éste último durante la ceremonia de los premios más importantes del cine a nivel mundial, es el actor quien hoy rompe el silencio para hablar de aquel día. A través de un video con duración de 5 minutos y 44 segundos, Will Smith aceptó que le avergüenza y siente remordimiento tras dicha situación. Explicó que no se puso furioso porque su esposa Jada Pinkett se haya molestado ante la broma que hizo Chris Rock. Aseguró que lo sucedido corrió por su cuenta porque sintió que la broma era insultante e irrespetuosa. También dejó en claro que él y el comediante tenían "historia", y claramente no en el buen sentido. Sus palabras forman parte de una serie de preguntas respuestas que le hicieron sus seguidores y que decidió exponer a través de sus redes sociales. Entre las cuestiones que se le hicieron, destaca aquella de “¿por qué no te disculpaste con Chris en tu discurso de aceptación? Explicó que no estaba listo para hablar con él, pero se disculpó en este nuevo video y dijo que no han hablado desde los premios Oscar. ¿Qué le dirías a las personas que te admiraban antes de la bofetada o a las personas que expresaron que los decepcionaste?, fue otra de las preguntas y dijo que ha sufrido un trauma, principalmente por decepcionar a sus fanáticos y a otros.



“No estuve a la altura de la imagen y la impresión que la gente tenía de mí”. Soy humano y cometí un error y estoy tratando de no pensar en mí mismo como un pedazo de m**rda”. Respecto a su amigo, Tony Rock, quien es hermano de Chris, Will se disculpó con él y admitió que el daño causado es probablemente "irreparable". Más tarde ofreció disculpas también a por robar la atención a quienes también resultaron ganadores en los Oscar. Fue el pasado 27 de marzo cuando la ceremonia de los premios Oscar 2022 vivió un momento incómodo que desconcertó tanto a los presentes en el Dolby Theater como a los televidentes alrededor del mundo cuando Will Smith insultó y golpeó al presentador Chris Rock, luego de que una broma del comediante en contra de Jada Pinkett Smith se saliera de control. Chris Rock: “Esa mier.. dolió” Los Andes.- Chris Rock, cuando recibió la cachetada de Will Smith en pleno escenario de los Óscar 2022, tuvo la reacción de hacer una sonrisa y bromear sobre lo sucedido. Pasaron cuatro meses y durante todo este tiempo solo se expresaron sobre el hecho Will, su esposa Jada y la Academia de Hollywood. Finalmente, Rock dio su parecido sobre la bofetada y fue todo lo contrario a una sonrisa. Sobre el escenario del PNC Bank Arts Center de Holmdel, New Jersey, el humorista admitió que la bofetada propiciada por el protagonista de la película ‘King Richard’ realmente sí lo lastimó. “No soy una víctima...”, añadió el comediante de 57 años, junto a su colega Kevin Hart, según reportó US Weekly. “Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha sido golpeado en la cara”, expresó Rock. “Sí, esa mier.. dolió, hijo de p...ta. Pero me sacudí esa mier…a y fui a trabajar al siguiente día… No voy al hospital por una cortada de papel”, agregó. Desde esa noche, Rock solo había hecho chistes y burlas muy a su estilo sobre la cachetada, pero nunca antes había hablado sobre el impacto físico que le causó. Lo que no contó fue si ha hablado con Smith o no.