Desfiles por el 6 de Agosto se organizarán donde no haya incremento de contagios de COVID-19





29/07/2022 - 14:22:51

Los desfiles cívicos, en conmemoración al 6 de Agosto, se organizarán en los municipios que no registren un aumento significativo de contagios de COVID-19, informó este viernes el viceministro de Educación, Bartolomé Puma. “En algunos departamentos está 100 por ciento garantizada la realización de los desfiles, en algunos casos están dividiendo (la participación) los desfiles entre el 4 y 5 agosto, pero hay desfiles en los departamentos, al menos, donde no hay contagios”, dijo la autoridad, en una entrevista con La Razón Radio. El viceministro realizó la declaración tras sostener una reunión con los directores de educación de los nueve departamentos. Mientras, en algunas ciudades las autoridades decidieron suspender las paradas estudiantiles. En Cochabamba, la gobernación promulgó el decreto departamental 4949, que en su artículo tercero establece “la suspensión de los desfiles cívicos del 6 Agosto, debiendo solo realizarse actos protocolares con número reducido de personas, tomando en cuenta los protocolos de bioseguridad”. En tanto, la gobernación cruceña también suspendió el desfile cívico del 6 de Agosto, así como el estudiantil, debido al ascenso en la curva de contagios de COVID-19. En Oruro, el director Distrital de Educación, Epifanio Suarez, confirmó que los alumnos de educación inicial no participarán de los desfiles cívicos. Señaló que quienes asistan a los actos protocolares deben tener la tercera dosis de la vacuna anticovid y cumplir con las medidas de bioseguridad. En la ciudad de La Paz, a través de una circular, la Dirección Distrital de Educación instruyó a las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio la suspensión del desfile escolar del Macrodistrito Centro, Miraflores y zona Sur programados para el 5 de agosto debido al incremento de los contagios de COVID-19. Mientras, en la ciudad de El Alto, la Central Obrera Regional (COR) planteó suspender el desfile cívico militar que se realiza el 6 de agosto ante la escalada de casos de COVID-19, en esta urbe.