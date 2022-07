¿Cuánto gana Khaby Lame, la persona con más seguidores de TikTok en el mundo





29/07/2022 - 14:16:49

La red social de vídeos cortos Tik Tok ha crecido su volumen de seguidores de forma exponencial. Su éxito se debe en parte a su particular formato para crear fragmentos originales en un tiempo muy reducido. Actualmente la persona que más dinero gana con TikTok es Khaby Lame, un senegalés afincado en Italia y que cuenta con 147 millones de seguidores. Este creador de contenido tiene en su cuenta bancaria más de 13 millones de dólares. La vida de este joven de 22 años cambió de forma inesperada en solo dos años. Pese al éxito titánico que está cosechando Khaby Lame, el perfil de usuarios que utilizan TikTok lo hacen como un mero instrumento de diversión y no como un medio de vida. Pero algunas personas pueden obsesionarse con la red social y el mal uso de la misma ha provocado en adolescentes la aparición del trastorno denominado como 'TikTok tic'. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Khaby Lame (@khaby00) La historia que unió a Khaby Lame y TikTok Hasta hace algunos meses la bailarina Charli D’ Amelio poseía el pedestal de la tiktoker más popular del mundo con 142 millones de seguidores. Pero este primer puesto en el podio se le terminó, se lo ha quitado Khaby Lame. Antes de la pandemia provocada por el coronavirus, este joven de 22 años trabajaba en una fábrica industrial en el norte de Italia, pero con el estadillo de la emergencia sanitaria Lame fue despedido y tuvo que volver a vivir con sus padres. Así lo publica El Tiempo. El joven se reinventó y empezó a interactuar con la plataforma, con el paso del tiempo logró alcanzar fama global gracias a los vídeos que hacía criticando situaciones aparentemente innecesarias y poco útiles. Según CA Knowledge, portal especializado en cuantificar fortunas, este creador de contenido cuenta con más de 13 millones de dólares en su cuenta bancaria, los cuales ha logrado hacer con acuerdos comerciales con empresas de gran factura, como Hugo Boss, en el cual apuntan a que el influencer puede llegar a ganar cerca de 20 mil dólares por cada publicación. Esta plataforma era usada por miles de usuarios desde el 2018, pero fue en la pandemia derivada del coronavirus cuando millones de personas empezaron a utilizar esta red social, en parte por el confinamiento que ocasionaba muchos momentos vacíos. Debido al incremento de personas que han encontrado en TikTok un trabajo estable, la revista Forbes ha creado una lista de los ingresos que se pueden ganar creando contenido para esta plataforma. Según la revista económica, un profesional puede estar llegando a ganar entre 100 mil y 250 mil dólares por cada publicación, no obstante, puede llegar a existir personas que logran ganar hasta medio millón por contenido.