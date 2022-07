Instagram paraliza sus planes de convertirse en TikTok: Las quejas de los usuarios fueron escuchadas





29/07/2022 - 13:59:03

Menos de un día después de que el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, provocara la indignación de los usuarios diciendo que más del 30% de los feeds de Instagram va a consistir en contenido recomendado por IAs de personas a las que no sigues, el director de la aplicación ha salido a decir que detendrá las actualizaciones en un esfuerzo por frenar la avalancha de quejas de sus usuarios. Un portavoz de Meta dijo a Gizmodo el jueves por la tarde que la compañía pausaría la prueba del feed a pantalla completa, que se estaba probando con un pequeño porcentaje de usuarios, y reduciría la cantidad de publicaciones recomendadas por IA que los usuarios ven en sus feeds. Estas características podrían reaparecer en el futuro; sin embargo, parece probable que Meta, propietaria de Instagram, no los vuelva a implementar hasta que los usuarios se calmen. “En función de nuestros hallazgos y los comentarios de la comunidad, pausaremos la prueba de pantalla completa en Instagram para que podamos explorar otras opciones, y estamos disminuyendo temporalmente la cantidad de recomendaciones que ves en tu feed”, dijo el portavoz a Gizmodo en una declaración enviada por correo electrónico. “Reconocemos que los cambios en la aplicación pueden requerir un ajuste, y aunque creemos que Instagram debe evolucionar a medida que cambia el mundo, queremos tomarnos un tiempo para asegurarnos de hacerlo bien”. La prueba de pantalla completa comenzará a desaparecer en una o dos semanas, informó el jueves Platformer. En una entrevista con Platformer el jueves por la tarde, el jefe de Instagram, Adam Mosseri, dijo que la compañía necesitaba volver a la mesa de trabajo. El martes, Mosseri publicó un video defendiendo el giro de Instagram hacia el video y las recomendaciones después de que las usuarias Kylie Jenner (360 millones de seguidores) y sus hermanas, Kim y Kourtney Kardashian (326 millones y 192 millones de seguidores, respectivamente), apoyaran la campaña “Make Instagram Instagram Again” que circula en la aplicación. “Me alegro de haber tomado un riesgo, si no fallamos de vez en cuando, no estamos pensando lo suficientemente en grande o con la suficiente audacia”, dijo Mosseri a Platformer. “Pero definitivamente necesitamos dar un gran paso atrás y reagruparnos. Si hemos aprendido mucho, volvemos con algún tipo de nueva idea o iteración. Así que vamos a trabajar en eso”. Mosseri dijo que las mediciones de Meta confirmaron las quejas. Los usuarios estaban frustrados con los nuevos diseños de feeds de Instagram y usaban menos la aplicación. Los datos de uso “no son muy buenos”, dijo. En cuanto a las recomendaciones, Mosseri confirmó que la empresa reduciría este tipo de contenido, pero no especificó cuánto. Agregó que debería haber un listón alto para el contenido que se descubre y que la gente debería estar feliz de verlo. “Deberías estar encantado de verlo. Y no creo que eso esté sucediendo lo suficiente en este momento. Así que creo que debemos dar un paso atrás, en términos del porcentaje del feed que son recomendaciones, mejorar la clasificación y las recomendaciones, y luego, si lo hacemos y cuando lo hagamos, podemos comenzar a crecer nuevamente”. En una entrevista telefónica con Gizmodo el jueves, Tati Bruening, la fotógrafa que creó el meme “Make Instagram Instagram Again”, dijo que está encantada con el anuncio de la plataforma. El meme nació hace unos días cuando Bruening se desplazaba por su feed de Instagram y vio muchos “Reels consecutivos”, a pesar de que no estaba en la pestaña Reels. Sintiéndose frustrada porque no había visto ninguna foto de sus amigos, llegó a la conclusión de que la aplicación no debería ser así. “Puse un meme medio en broma y adjunté una petición sin expectativas. Y fue una locura”, recordó la fotógrafa. Desde que publicó el meme hace cinco días, ha recibido más de 2,2 millones de me gusta. Su campaña adjunta, que pedía que la aplicación “dejara de intentar ser TikTok” y volviera a un algoritmo que favorezca las fotos, recibió más de 226.000 firmas en Change.org. Aunque Instagram no ha abordado muchas de las demandas que Bruening incluyó en su petición, la fotógrafa dijo que esta respuesta es un “gran primer paso” y una prueba de que la plataforma está escuchando a sus usuarios. Agregó que deshacerse de la prueba de pantalla completa fue el movimiento correcto porque traería de vuelta un feed que “se siente más como Instagram y más como nuestras raíces”. “Solo quiero enfatizar que estoy muy feliz de ver a nuestra comunidad unida, y estoy muy feliz de que Instagram se haya comunicado con nosotros y de que vayamos a ver cambios en el futuro. Creo que ganaremos absolutamente todos al final del día”, dijo Bruening.