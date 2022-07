Selena Gomez y su donadora, Francia Raisa, se reconcilian tras distanciamiento





29/07/2022 - 13:23:40

Quién.- Selena Gomez y Francia Raisa se dejaron ver juntas por primera vez en mucho tiempo en la cuenta de TikTok de la primera, donde grabaron uno de los trends más populares de la plataforma conocido como He's a 10 but…. El video causó tanto revuelo porque confirma que siguen manteniendo una buena relación, en contra de lo que muchos pensaban. A pesar de su carrera como estrella juvenil, Francia era prácticamente una desconocida hasta que en 2017 salió a la luz que le había donado un riñón a su amiga Selena Gomez. En los meses siguientes las dos concedieron varias entrevistas hablando de la experiencia para dar esperanza a otras personas que se encontraran en la misma situación que la famosa cantante y actriz y ofrecer información sobre los trasplantes de donantes vivos. Sin embargo, en los meses siguientes dejaron de interactuar en la vida real o en las redes sociales, y comenzaron a surgir rumores de un distanciamiento provocado según las malas lenguas por el estilo de vida de Selena, que su amiga no aprobaría. Como era de esperar ninguna de las dos quiso decir nada al respecto, pero Francia se mostraba cada vez menos dispuesta a hablar de la donación. Su primera interacción pública desde entonces se produjo a través de Instagram el año pasado cuando ella hizo una publicación con motivo del Día Mundial del Riñón y Selena le respondió dándole las gracias por haberle dado el mayor de los regalos. Hace unos días Francia fue a la fiesta que la celebridad organizó por su 30 cumpleaños, según se pudo confirmar gracias a las imágenes que se filtraron del evento. Aunque la mayor parte de la atención se la llevó la instantánea en que Selena aparecía con Taylor Swift, su mejor amiga oficial, Francia también estaba presente, así que parece que cualquier problema que existiera entre ellas es ya cosa del pasado. @selenagomez But everyone is a 10, remember that fact while viewing ♬ original sound - Selena Gomez