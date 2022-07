Tribunal Electoral extingue demandas de inhabilitación contra Manfred Reyes Villa





29/07/2022 - 11:27:46

Opinión.- Las demandas de inhabilitación preelectorales interpuestas contra Manfred Reyes Villa se han extinto. Esto, luego de que la Sala Plena del Tribunal Departamental Electoral (TED) de Cochabamba aplicara el principio de preclusión. En consecuencia, el Alcalde de Cochabamba podrá continuar al frente de su despacho. Hasta hace unas horas, mediante un auto de reanudación de plazos, el Tribunal Electoral Departamental había reanudado las denuncias respecto a una posible inhabilitación de Reyes Villa. Estas demandas fueron hechas, claro, antes de que se convirtiera en Burgomaestre, al calor de los comicios subnacionales del año pasado. Sin embargo, este viernes, mediante una resolución, la Sala Plena estableció dejar sin efecto las demandas previas. "Tenemos Alcalde por los cuatro años que restan para hacer gestión y obras en el municipio de Cochabamba (...). No existe ninguna posibilidad de inhabilitar al alcalde Manfred Reyes Villa", comunicó el exasambleista Freddy Gonzales, ante los medios de comunicación. Según lo explicado por el exasambleísta, la cuestión respecto a la residencia permanente del entonces candidato Reyes Villa era un requisito que no podía ser exigido, tomando en cuenta que estuvo fuera del país, en condición de "asilado o refugiado en contra de su voluntad". "Ya no hay nada más que considerar. Es un caso absolutamente cerrado con esta sentencia constitucional", comentó. Un fragmento de la resolución emitida por el TED reza, de acuerdo con lo citado por Unitel, lo siguiente: "Resuelve: aplicar el principio de preclusión y de conservación del acto electoral a todas las demandas de Inhabilitación acumuladas en la presente causa; disponiendo en consecuencia, la extinción de los procesos de inhabilitación contra el ciudadano Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi".