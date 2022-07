Santa Cruz va a una segunda cumbre por el censo sin el apoyo del alcalde Fernández ante un nuevo paro





28/07/2022 - 21:34:54

En medio de una tensa reunión, el Comité Interinstitucional Impulsor de Censo en Santa Cruz, convocó para este sábado a una nueva cumbre con el objetivo de que se tomen las “acciones necesarias” a fin de que el Gobierno retroceda en su decisión de llevar el Censo Nacional de Población y Vivienda en 2024. Esta determinación se toma luego de que el alcalde Johnny Fernández hiciera conocer su desacuerdo con la realización de un nuevo paro. Después de más de dos horas de reunión en las que hubo incidentes y abucheos entre simpatizantes de autoridades ediles, el Comité impulsor del Censo, a la cabeza del rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, determinó realizar una segunda cumbre para este sábado 30 de julio a horas 15:00 en el estadio municipal de la Máquina Vieja (ubicado entre las avenidas Beni y Alemania), para, -en nombre institucionalidad cruceña,- tomar medidas para la realización de esta encuesta nacional en 2023, y no en 2024 como se plantea en un decreto. Entre las demás determinaciones, se decidió conformar una “comisión de comunicación” para informar y concienciar a la población sobre las ventajas del censo de manera oportuna y transparente, reforzando para ellos las campañas en los medios de comunicación. Mientras tanto, las instituciones pertenecientes a este Comité se mantienen en estado de emergencia para exigir al gobierno nacional que se instale una reunión técnica con sus respectivos ministerios responsables y el Instituto Nacional de Estadística. Previamente, en el momento de su intervención, el gobernador Luis Fernando Camacho adelantó que el levantamiento estadístico departamental, asumido en la primera cumbre por el censo, será presentado el 2 de agosto en el Centro de Educación Ambiental (CEA), una vez este haya sido aprobado por la Asamblea Legislativa Departamental. Camacho insistió en la necesidad de que las autoridades nacionales no mientan a Santa Cruz a la hora de llevar a cabo este proceso, instando a cumplir el mandato del pueblo representado por la institucionalidad cruceña. “Si nos vamos a cumplir los mandatos, no llamemos a las cumbres”, acotó, haciendo referencia a los más de 360 entes que conforman este comité, entre transportistas, gremialistas, empresarios, productores y otros que aprobaron el paro departamental de este lunes. “¡Esas 362 instituciones están por encima de mí, me guste o no me guste (…) no podemos fallarles, tengamos la decencia de cumplir! (…), agregó en su interlocución en la cual planteó que este cumbre sea el sábado, coincidiendo con varias autoridades políticas y civiles. Y a pesar de que existen pensamientos distintos, como quienes se oponen a los paros, la primera autoridad del departamento instó a la unidad y a la participación para cumplir el mandato del pueblo y seguir todos en la misma lucha por el censo. “A mí me eligió el pueblo, pero no para hacer lo que me dé la gana”, manifestó. El alcalde Fernández molesto por los cuestionamientos a su participación en la reunión con el presidente, dijo que no había asistido para que lo cuestionen y dejó en claro que no apoyaba un nuevo paro. "Creo que estamos equivocando el camino y no quiero prestarme a esto", dijo Fernández cuando tomó la palabra.