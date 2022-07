Verónica Castro eligió a un artista de Hollywood como el papá ideal para su hijo Cristián





28/07/2022 - 17:00:15

Verónica Castro es una actriz muy querida y es una mujer que tiene mucho sentido del humor, siempre ha demostrado que no le teme al qué dirán, ya que estuvo envuelta en muchos escándalos a lo largo de su vida, sin embargo nada parece afectarla. Hace unos días, la artista publicó en su cuenta de un Twitter un mensaje que llamó mucho la atención de sus seguidores. Así, la actriz de “La Casa de las Flores” confesó quién es el galán de Holywwod que le gusta. “Encontré papá para Cristian, es mi tipo”, describió la famosa junto a la publicación. Pero de quién se trata. Si bien, la madre de Cristian Castro ha dado a conocer algunas parejas que ha tenido a lo largo de su vida amorosa, todos saben el Manuel “El Loco” Valdés, es el padre biológico del cantante de “Azul”. Fue ella misma quien dio a conocer hace tiempo que se trata del hermano de Ramón Valdez, quien fuere Don Ramón en “El chavo del 8″. Sin embargo, parece que la artista se levantó de buenas y con ganas de bromear, puesto que en la publicación se refería a una estrella de Hollywood. Nada menos que Johnny Depp, quien hace poco estuvo en el ojo de la tormenta por el pleito judicial que mantuvo con su ex. Para Verónica Castro, él es su tipo y ya que hubo rumores de que el “Joven manos de tijera” estaba en Tijuana, la actriz no dudó en apuntarse. El look de Cristian Castro en ‘Canta Conmigo Ahora’ que generó memes Este lunes, comenzó “Canta conmigo ahora”, el nuevo programa de Marcelo Tinelli, donde uno de los 100 jurados del programa de canto es Cristian Castro. El artista tuvo presentación especial y lo que más llamó la atención fue su jugado look, que generó decenas de memes en Twitter. “Es mexicano, pero yo siento que el corazón lo tiene en Argentina. Tiene una de las voces más importantes de Latinoamérica y a nivel mundial”, dijo Tinelli antes de nombrar a una de las grandes figuras del programa. Tinelli lo presentó y Cristian Castro apareció en la noche de ‘Canta Conmigo Ahora’ con pelo naranja y un extravagante traje Dolce & Gabbana que tenía unas flores bordadas. Mientras sonaba su hit “Azul”, el hijo de Verónica Castro le dedicó unas palabras al conductor del certamen.