Fue una de las mejores tenistas del mundo y ahora brilla en el cine para adultos con su esposo





28/07/2022 - 15:32:15

Infobae.- La vida de la tenista Ashley Harkleroad dio un giro en 2008, cuando a sus 23 años aceptó la propuesta de la revista Playboy para realizar una producción al desnudo. Desde entonces, la idea de darle más lugar a esta faceta suya en su vida fue ganando espacio y este año, ya habiéndose retirado como deportista profesional, estrenó su primera película para adultos. “Si tengo fans dispuestos a gastar cinco dólares por una foto sexy, ¿hasta dónde puedo llegar?”, publicó en sus redes sociales antes de contarle a sus miles de seguidores en la plataforma Only Fans que su nuevo contenido sería nada menos que una cinta triple X que protagonizó junto a su esposo, el ex tenista Chuck Adams. Es que Harkleroad forjó una muy buena carrera como tenista, llegó a ser número 39 del mundo en el circuito de la WTA y disputó varios Grand Slams, aunque nunca pudo alcanzar los octavos de final. En total ganó 213 partidos y embolsó poco más de USD 1 millón por premios. Pero después de aquella producción Playboy, la norteamericana entendió que una parte de ella se sentía más cómodo realizando contenido erótico que jugando en el court. “Acepté posar desnuda porque estoy orgullosa de mi cuerpo atlético”, declaró la por entonces jugadora en aquella edición de la revista que la convirtió en la primera deportista en realizar fotos desnudas para Playboy. “Con esto quiero demostrarle a las atletas, que son flacas y con mucho músculo, que pueden tener lindos cuerpos como las modelos comunes”, comentó aquella vez. Fue así que con la aparición de Only Fans se abrió una cuenta y comenzó a publicar contenido casero gracias al cual ganó bastante dinero. Ahora, con 37 años ha publicado su primera película para adultos. “Aquí está mi primer vídeo porno”, escribió orgullosa, antes de compartir el link. Con la popularidad que ha ganado con este contenido, solo el tiempo sabrá qué nuevos proyectos llegarán a la vida de Harkleroad en el futuro.