Bolivia facturó $us 1.408 millones por exportación de gas a Brasil y Argentina de enero a julio





28/07/2022 - 11:03:06

ABI. – De enero a junio del presente año, el país facturó $us 1.408 millones por la exportación de gas natural a los mercados de Brasil y Argentina, lo que significa un 34% más que en el mismo periodo de 2021, destacó el presidente del Estado, Luis Arce Catacora. “Al primer semestre de 2022, el país facturó $us 1.408 millones por la venta de gas natural a los mercados de #Brasil y #Argentina, es decir un 34% más que en el mismo periodo de 2021. Este es el resultado de la soberanía sobre nuestros recursos”, publicó la noche del miércoles el Primer Mandatario, en su cuenta en Facebook. Al cierre de 2021, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Casa Matriz y nueve empresas subsidiarias generaron utilidades netas de Bs 1.319 millones, pese a la crisis post pandemia, informó el domingo el presiente ejecutivo de la estatal petrolera, Armin Dorgathen. “Con mucha satisfacción podemos decir que pese a la crisis post pandemia, YPFB genera utilidades netas, recursos que son reinvertidos en la cadena productiva del sector hidrocarburos. Ratificamos nuestro compromiso de contribuir a la reactivación económica para mejorar la calidad de vida de la familia boliviana”, afirmó. Según la estatal petrolera, esos ingresos logrados provienen de la comercialización del gas natural y la conquista de nuevos mercados externos para los productos terminados como el gas licuado de petróleo (GLP) y urea, fertilizante que llega a Brasil, Argentina, Perú y Paraguay.