Venezuela y a Nicaragua no serán invitados a la toma de posesión de Petro en Colombia





28/07/2022 - 10:48:55

VOA. — La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, dijo el miércoles que no invitarán a ninguna representación de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua a la posesión del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. La funcionaria declaró a los medios que, durante una reunión que mantuvo el lunes con Álvaro Leyva, futuro ministro de Relaciones Exteriores designado por Petro, le explicó que "quien invita siempre es el gobierno saliente" y que, por supuesto, ni "la dictadura" de Nicolás Maduro ni el gobierno de Daniel Ortega serían invitados. En ese orden de cosas, Ramírez dijo que planteó la idea al canciller delegado de que no iban "a invitar a esos dos dictadores". "Él estuvo de acuerdo, entonces ahí no tenemos ninguna representación", aseguró. Ramírez también confirmó la presencia de doce jefes de estado para el evento, casi todos de América Latina, excepto el Rey Felipe VI, de España. Entre ellos, los mandatarios de Chile, Perú, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Panamá, Países Bajos, Honduras, Costa Rica y Argentina. El gobierno de Joe Biden estará representado por Samantha Power, directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)​. Así mismo, aseguro que el gobierno y las autoridades están trabajando para que este día no exista ningún riesgo en materia de seguridad.



Proceso de empalme La canciller también confirmó que, durante su proceso de transferencia con el ministro de Relaciones Exteriores designado, se expusieron varios temas como la disputa marítima entre Nicaragua y Colombia, y la demanda del territorio ante la Corte Internacional de Justicia, así como los temas de política exterior a nivel bilateral, la integración Latinoamericana, y los lazos con EEUU y la Unión Europea. Además, durante la conferencia de prensa, explicó a la Voz de América que uno de los temas que la próxima administración debe darle continuidad es a la profundización e inversión de la equidad de género. "Me siento muy contenta de haber dejado el fondo de Mujer Emprende porque ahí tenemos un vehículo financiero para darle recursos de crédito e invertir en empresas de mujeres", señaló Ramírez. Y agregó que los laboratorios sociales para la inclusión de la población informal a la formalidad deberían ser una prioridad. Finalmente, la vicepresidenta aseguró que seguirá trabajando desde el sector privado, ya que como funcionaria pública está "aburrida" de "los ataques personales, descalificaciones, mentiras, calumnias". "Creo que la combinación tóxica entre la política y las redes sociales, los intereses de los políticos en las redes sociales dedicadas a calumniar, a mentir... En mi caso lo han hecho de manera totalmente inaceptable... Hay que tomar distancia siempre desde las cosas que a uno siente que le están intoxicando y a mí este tema me ha intoxicado un poco". El gobierno del presidente Iván Duque culminará su periodo el próximo 7 de agosto, cuando la primera administración de izquierda de Colombia inicie su mandato.