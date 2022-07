Exdiputada Rivero dice que Torrico no debe renunciar y llama cínicos a quienes piden su salida





28/07/2022 - 09:44:08

Página Siete.- La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Susana Rivero sostuvo que el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, no tiene que renunciar por haber insultado a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa y llamó cínicos a quienes piden su salida. “Pues no, fíjense. @SatucoMayor (Gustavo Torrico) no debe renunciar. Se excedió y deberá desterrar de su vocabulario la palabra loca, mas aquí lo paradójico es que quienes piden su renuncia lo hacen porque su lealtad con Bolivia y el pueblo estorban”, afirmó a través de su cuenta de Twitter. Rivero salió en defensa de Torrico y pidió a quienes lo quieren fuera de su cargo que “no sean cínicos representantes de misoginia sin moral”. El lunes, durante la inauguración de la Escuela de Formación Política MAS en El Alto, Torrico insultó a Copa al referirse a la victoria de la exsenadora masista en las elecciones subregionales de 2021. Este hecho generó una serie de críticas, incluso de parte de las mismas autoridades masistas, como la exsenadora y exministra de Justicia Virginia Velasco. La exautoridad masista demandó a la Fiscalía que actúe según establece la Ley 348. Torrico pidió ayer en conferencia de prensa “sinceras disculpas” a la Alcaldesa, sin embargo, Copa ratificó que seguirá con el proceso penal que inició en contra del viceministro, por violencia política.