A pesar de disculpas de Torrico, Copa seguirá proceso penal para sentar un precedente





27/07/2022 - 18:15:10

Erbol.- La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, resaltó la decisión del viceministro Gustavo Torrico de pedirle disculpas por sus dichos considerados ofensivos, sin embargo, anunció que seguirá adelante con el proceso judicial instaurado, con el objetivo de que se siente un precedente. Copa denunció a Torrico por violencia política, debido a que en un evento del MAS, el Viceministro la tildó de “loca”. “Ya el proceso está. No lo voy a retirar. Éste va a continuar, porque tiene que haber un precedente. Cualquier persona, no porque sea Eva Copa o porque sea la Alcaldesa de El Alto, sino cualquier mujer que se encuentre en el ámbito político merece respeto”, dijo Copa. Torrico aseveró que se había disculpado con Copa a través de una llamada telefónica y de manera pública. Aseguró que no era su intención la de ofender. Copa aplaudió la decisión de Torrico de pedir disculpas, pero recalcó que el proceso continuará y la justicia determinará qué sanción dispone. Aclaró que en una primera instancia habría aceptado las disculpas de Torrico, pero el Viceministro intentó “disfrazar las palabras” y acusar a otras personas de tergiversar. El Viceministro afirmó que el viernes se reuniría con Copa, sin embargo, la Alcaldesa aclaró que está viajando a Washington. De todas maneras, la autoridad edil manifestó que no es rencorosa y que si Torrico la convoca a reunión, asistirá en el marco de la coordinación por El Alto, porque no se deben mezclar los temas.