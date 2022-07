Desarrollan una máscara facial que puede capturar y desactivar partículas de coronavirus





27/07/2022 - 17:10:36

Gizmodo.- La pandemia de Covid-19 está lejos de tener un final, pero los avances en ciencia han logrado que volvamos a vivir de forma casi idéntica a como lo hacíamos “antes de”. Ahora, un nuevo trabajo ha desarrollado unas máscaras respiratorias que pueden capturar y desactivar partículas de coronavirus. Este nuevo invento está basado en una membrana que puede capturar y desactivar las proteínas de pico del SARS-CoV-2 cuando entra en contacto con ellas. Dichas proteínas de pico son las que permiten que el virus ingrese a las células huésped una vez que están en el cuerpo. Cuentan los investigadores que la nueva máscara puede filtrar casi el 99 por ciento de las partículas en el aire, lo que brinda una capa adicional de protección vital cuando se trata de evitar infecciones. Este nuevo material puede filtrar el virus como lo hace la máscara N95, pero también incluye enzimas antivirales que lo desactivan por completo. Esta innovación es otra capa de protección contra el SARS-CoV-2 que puede ayudar a prevenir la propagación del virus. Tras la construcción de la membrana, se probó proteínas de pico de SARS-CoV-2 que se habían inmovilizado en partículas sintéticas. ¿El resultado? Se detuvo el paso de aerosoles del tamaño de un coronavirus y al mismo tiempo destruyó las proteínas de pico dentro de los 30 segundos posteriores al contacto. No solo eso. La membrana se puede modificar en términos de espesor y porosidad, lo que deja abierta la posibilidad de mejoras adicionales en el futuro. Los investigadores aseguran que una máscara que use esta membrana podría usarse durante dos horas al día durante varios días sin afectar la transpirabilidad. Dicho de otra forma, las máscaras no tienen que reemplazarse con tanta frecuencia, por lo que se deben desechar menos máscaras usadas con el tiempo. Según los autores del estudio: El desarrollo innovador de materiales de filtración inteligente con baja resistencia al flujo de aire que pueden filtrar, capturar y desactivar partículas de virus en aerosol puede proporcionar inmensos beneficios para la salud humana y el lugar de trabajo industrial. Dicho todo esto, todavía falta por resolver algunas piezas, ya que en el trabajo no dicen cuánto tiempo tomará convertir este material del laboratorio en máscaras que realmente puedas salir y comprar.