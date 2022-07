¿200 kilos?: La transformación de Brendan Fraser para su nueva película lo deja irreconocible





27/07/2022 - 15:39:48

Quién.- Durante la década de los 90, Brendan Fraser fue uno de los actores más aclamados en Hollywood, no sólo por su talento sino también por su aspecto de galán que conquistó a millones de mujeres a nivel mundial. A través de películas como George de la selva, Al diablo con el diablo, Crash y la saga de La Momia, fue forjando su carrera hasta convertirse en uno de los protagonistas que más alto se cotizaron al grado, incluso, de tomarse varios años de descanso sin tener problemas de aspecto conómico. Sin embargo, hoy está de regreso en la industria cinematográfica con una imagen totalmente renovada e irreconocible. A sus 53 años, Brendan Fraser sí que busca sorprender al público y lo hace con "varios kilos de más", por lo menos unos 200 que le permitieron dar vida a un nuevo personaje, aseguró la productora A24 Films. El actor originario de Indiana protagoniza la película La Ballena (The Walle), en la que interpreta a Charlie, un escritor que abandona a su familia para huir con su amante gay, pero tras la muerte de éste comienza a comer compulsivamente al grado de sufrir de obesidad mórbida. Este martes se anunciaron las películas que competirán por el León de Oro del 79 Festival de Venecia, y entre lo que más llamó la atención fue la primera imagen de Brendan Fraser como Charlie, quien ahora busca recuperar la relación con su hija Ellie (Sadie Sink), adolescente que vive infeliz.



El actor ya había prometido hacer algo nunca antes visto. “Ferozmente divertida y con un gran corazón, La ballena cuenta la historia de la última oportunidad de redención para un hombre, y de cómo encontrar belleza en los lugares más insospechados”, según se lee en la sinopsis de la producción de A24. Sobre su personaje en esta adaptación a la obra del dramaturgo Samuel D. Hunter, Fraser dijo el año pasado al medio Unilad que su trabajo sería “algo que no han visto antes” y tiene razón porque las redes sociales han reaccionado incrédulas con la primera drástica imagen de él que ha estado circulando. Se desconoce hasta el momento si Brendan Fraser se sometió a una estricta dieta para subir de peso o si el resultado de su imagen para este filme es producto de una caracterización que haya incluido la colocación de prostéticos y maquillaje profesional.