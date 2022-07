Paraguay inicia una investigación por homicidio de Juan José Dorado





27/07/2022 - 14:33:15

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó este miércoles que el vecino país de Paraguay, donde se encontraron los restos embalados del piloto boliviano Juan José Dorado, inició una investigación por el delito de homicidio. “En el país de Paraguay se ha aperturado, en primera instancia, una investigación por el delito de homicidio”, informó la autoridad fiscal. En conferencia de prensa, Mariaca no descartó solicitar cooperación a sus similares paraguayos y colaborar con la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte del piloto Dorado. “Se van a realizar requerimientos de cooperación, vía Cancillería, para que se pueda mandar una copia legalizada del cuaderno de investigación”, anticipó. En tanto, en el país se continúa con las investigaciones por el delito de privación de libertad porque la familia, en primera instancia, denunció la desaparición del joven y después recibió una llamada que informaba sobre el deceso del cruceño. Explicó que durante esta jornada se realizarán diferentes diligencias para esclarecer el hecho; sin embargo, no quiso brindar detalles para no perjudicar el curso de la investigación. Desaparición de Dorado El 7 de julio, Dorado partió en una avioneta, en compañía del piloto Ernesto Cortés Tomas, del aeropuerto de El Trompillo en Santa Cruz. No se supo más de Dorado hasta que sus restos fueron encontrados en Paraguay. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el piloto Cortés solicitó el plan de vuelo para despegar el 7 de julio con destino al predio Cupesí, en la Chiquitania, y regresar por la tarde; sin embargo, la avioneta Cessna 206 retornó al día siguiente. Cinco días después, se reportó el hallazgo de un cuerpo cerca de una carretera en la región del Chaco de Paraguay. Los restos estaban embalados y con un cartel donde estaba escrito Dorado. El examen forense develó similitudes en los tatuajes y en la dentadura del cuerpo y los registros de Dorado; sin embargo, el padre del joven dudó que el cuerpo pertenezca a su hijo, por lo que pidió pruebas de ADN. Luego de varios días, se corroboró que el cuerpo pertenencia a Dorado. El martes por la tarde se realizó el velorio y entierro del cruceño de 27 años, presuntamente victimado en Paraguay. En este caso se realizaron allanamientos al hangar 101 del aeropuerto del Trompillo, se secuestró documentación y las CPU de las computadoras en búsqueda de mayor información sobre los viajes y su frecuencia. Además, que se investigan a diez personas por la desaparición de Dorado, seis fueron convocadas a declarar y las demás serán citadas en el transcurso de la indagación. ABI