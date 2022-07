El Alto y empresarios plantean que el Censo sea en 2023





27/07/2022 - 07:49:16

La Razón.- La Asamblea de la Alteñidad autorizó hoy a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, a asistir mañana a la reunión entre el Gobierno y alcaldes de las principales capitales y en ella exigir la realización del Censo Nacional en 2023 y no en 2024, como determinó el Consejo Nacional de Autonomías. La misma postura sobre el Censo adoptaron empresarios en La Paz. «Si el Censo se hace en dos años nosotros no vamos a poder ver el incremento económico que tiene que haber por el crecimiento poblacional. La ciudad de El Alto sigue funcionando con recursos de 2012 (en cuyo censo) se manifiesta que sus habitantes son alrededor de 800.000. El Alto tiene en la actualidad un millón de habitantes», sostuvo Copa durante una conferencia de prensa. El secretario de la Central Obrera Regional (COR) El Alto, Marcelo Mayta, indicó que Copa llevará la posición de que el Censo Nacional sea en 2023 y no en 2024. «La ciudad de El Alto pierde recursos económicos y perjudica a nuestro desarrollo”, afirmó a la conclusión de la Asamblea de la Alteñidad. En La Paz, a la conclusión de una reunión de directorio, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Mario Paredes, sostuvo que el sector coincidió en que el Censo debe ser en 2023. «Atrasar dos años es un poco largo, se ha visto que es necesario y yo creo que va para la gestión 2023, ese es el tema que hemos analizado acá en la Cámara y se vería con buenos ojos que se adelante el Censo para 2023», declaró a la prensa. En la misma línea, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Jaime Ascarrunz, manifestó que el Censo no debería ser postergado por dos años, que lo prudente sería un año. «Creemos que es la mejor decisión, porque necesitamos trabajar y no estar teniendo que compulsar estas situaciones con medidas de presión», indicó.