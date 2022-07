Exfiscal Soza: Existía un acuerdo oscuro entre Costas y el Gobierno del MAS





27/07/2022 - 07:43:20

Erbol.- El exfiscal Marcelo Soza, desde Brasil, desafió a Evo Morales, Rubén Costas, y otros que lo descalificaron a hablar directamente para demostrar quién miente. “Si pudieras tu hacer (al periodista) el nexo para que yo pueda hablar directamente frente a las cámaras con Rubén Costas, Evo Morales, Zvonko Matkovic, con las personas que me calumniaron, obviamente estaría muy agradecido porque ahí vamos a demostrar quién es el verdadero mentiroso en toda esta historia”, dijo el exfiscal en La Mañana en Directo de ERBOL. Soza ratificó su versión de que existía un “acuerdo oscuro” entre Costas y el Gobierno del MAS con objetivos políticos, mediante el cual el entonces gobernador cruceño ejercería una aparente oposición sin efectividad a cambio de no ser detenido. Aseveró que también las muertes de Eduardo Rozsa Flores y dos de sus acompañantes, en la intervención al Hotel Las Américas de 2009, buscaba también ocultar los nexos de Costas con el Gobierno. “Cuando el Gobierno descubre toda esta situación (del caso terrorismo) ahí empieza la extorsión por parte del Gobierno a los dirigentes: ‘bueno, o te vas preso o negocias”, relató el exfiscal. Sostuvo que la salida más fácil que tuvieron algunos dirigentes cruceños fue negociar. “Por eso es que los matan esos ciudadanos, porque conocían de todas las actuaciones de Rubén Costas, etcétera”, agregó. Ratificó que con ese supuesto “acuerdo” Costas y su grupo se beneficiaban por no entrar a la cárcel, pero también el Gobierno porque iban a tener una falsa oposición y podría demostrar al mundo que en Bolivia existe democracia”. El exfiscal del caso terrorismo también ratificó que se había reunido con Evo Morales, a solicitud de éste. Afirmó que entonces dijo al gobernante que se había armado una red de corrupción dentro de los ministerios y que él tenía que hacer alguna cosa, pero nunca hizo nada. Soza salió de Bolivia en 2014 luego de ser acusado de extorsión, en el contexto de las investigaciones del caso terrorismo. Se encuentra en Brasil, donde este año logró obtener su credencial que le permite ejercer como abogado en ese país.