Una modelo recaudó $us 5 millones en Only Fans y quiere comprar un club de primera división de Chile





26/07/2022 - 18:52:32

Infobae.- Sorpresa en Chile después de las publicaciones de la modelo Daniella Chávez quien anticipó que está recaudando una fortuna en Only Fans para poder adquirir el club de fútbol O’Higgins. La joven que supo ser conejita Playboy y conductora de televisión se ha vuelto muy popular en la red social vendiendo contenido erótico y ya ha recaudado poco más de 5 millones de dólares. “Estamos más cerca de la meta de comprar O’Higgins. Cinco millones de dólares en ventas no está mal, lo podemos lograr. ¡Sigo siendo la número 1 de OnlyFans en Sudamérica! Gracias”, escribió la blonda en su cuenta al compartir una imagen de su saldo: 5.057.845 dólares. Semejante cifra encendió las alarmas de la institución deportiva a tal punto que el propio presidente tuvo que hablar sobre el tema. “No existe ninguna opción de que la familia Abumohor (actuales dueños) se siente a conversar con ella, porque los ha tratado pésimo en redes sociales y en varias oportunidades”, explicaron dirigentes del club en diálogo con Redgol. Además, explicaron que si su pretensión es seria, aún le falta juntar varios millones: “Al club no se le ha puesto una tasación, quizás puede estar cercano a los 10 millones de dólares”. Antes estas palabras, Daniella Chávez arremetió: “Ya llevamos 5 millones de dólares para comprar O’Higgins. Hay muchos tirando mala onda, otros dicen ‘seguro vas a vender cinco millones de dólares en videos’, jajajá. Quizás les molesta que una hincha pueda ser dueña de un club, de los OnlyFans más vendidos en Sudamérica. Llegaremos a la meta”. La modelo chilena se había hecho muy popular en 2015 y 2016 durante las consagraciones de La Roja en la Copa América, en aquel entonces ostentaba millones de seguidores e Instagram y solía compartir opiniones sobre los partidos de su selección. Además, había criticado a Lionel Messi al tildarlo de “princesa”. También había protagonizado un escándalo con Cristiano Ronaldo, luego de que se señalara que ella había sido amante del portugués pero luego lo desmintiera y culpara del rumor al por entonces jugador del Real Madrid. Chávez ha logrado monetizar su contenido a través de Only Fans una plataforma que le permite a cualquier persona publicar contenido erótico, sumar susriptores y así ganar dinero, algo que impedían otro tipo de redes sociales. Habrá que esperar para saber si los USD 5 millones que ha cosechado hasta el momento le permiten adquirir el club O’Higgins.