Sharon Stone en topless a sus 64 años





26/07/2022 - 18:37:29

Quién.- Sharon Stone suma más de cuatro décadas de trayectoria en la industria fílmica, principalmente. Aunque ha interpretado infinidad de personajes, existe uno en especial que ha marcado su carrera y que la identifica como una de las actrices más sensuales de Hollywood. Fue en 1992 cuando se le definió como símbolo sexual, como una de las mujeres que mejor cruzan las piernas y se debió a la icónica escena que protagonizó a través de la película Bajos instintos (Basic Instinct), dirigida por Paul Verhoeven y que le valió su primera nominación a los Globos de Oro. A los 32 años posó desnuda para la revista Playboy y desde entonces, ha demostrado que la belleza y la sensualidad no se terminan con el transcurrir del tiempo. Prueba de ello es que a sus 64 años sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al posar de una forma atrevida para dejar constancia de lo bien que le ha sentado la madurez. Es común que presuma su delineada figura con entallados vestidos, incluso con atrevida lencería, pero hacía mucho que no se le veía prácticamente en topless, pues en una imagen que subió al Instagram dejó casi al descubierto sus senos mientras luce un bikini verde con estampado negro. Sobre los hombros se colocó un pareó a rayas. Se le ve a carcajada abierta con anteojos y la cara hacia el cielo. “Agradecidamente imperfecta en un día perfecto", escribió en el post que ha logrado casi 200 mil me gusta de entre sus 3.2 millones de seguidores. Cabe recordar una de las imágenes que también ha estelarizado a lo largo de su carrera. Se trata de la mítica portada de Paris Match en la que apareció con un look demasiado sexy y sin brasier. "Tengo 50 años, ¿y qué?" es la frase que acompañó a la foto. Los abortos que sufrió la actriz antes de adoptar a sus hijos. El mes pasado, Sharon Stone , quien es mamá de tres hijos por adopción: Quinn Kelly (2006), Laird Vonne (2005) y Roan Joseph (2000), declaró que antes de optar por esa decisión, intentó ser mamá por la vía biológica pero sin resultados positivos. La actriz abrió su corazón para contar a detalle de lo que poco ha hablado y cuyo sentimiento soportó en silencio. Lo hizo en respuesta a la publicación en Instagram de la revista People, que colocó la foto de la bailarina neozelandesa Peta Murgatroyd con su pareja como parte del programa de televisión estadounidense Bailando con las estrellas. En el espacio, la artista confesó haber tenido dos abortos naturales y lo desolador de la experiencia, por lo que Sharon Stone escribió: “Nosotras, como mujeres, no tenemos un foro para discutir la profundidad de esta pérdida. Perdí nueve hijos por aborto natural. No es poca cosa, ni física ni emocionalmente, pero se nos hace sentir que es algo que debemos soportar solas y en secreto, con una especie de sensación de fracaso. En lugar de recibir la compasión, la empatía y la sanación que tanto necesitamos”, apuntó.