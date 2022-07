¿Ya les contaste lo que me hiciste?: La dura respuesta de Britney Spears a su mamá







Quién.- Una vez más, Britney Spears reveló desgarradores detalles de lo que vivió durante la tutela que duró más de una década. Ahora, la estrella del pop evidenció los tratos que recibió de parte de su mamá, Lynne Spears, a quien acusó de ser parte de los abusos de los que fue víctima.

A través de su perfil en Instagram, la intérprete de Toxic lanzó un contundente mensaje dirigido a su mamá, luego de que externó públicamente su interés en retomar la relación junto con su hija mayor.

“Oye mamá, ¿ya le dijiste a todos que me escondías el café todas las mañanas? ¿Les dijiste que me despertaba cada mañana buscando café y no habían fotos mías en la cocina, solamente de Maddie y Jamie Lynn? Todas las mañanas yo ponía una foto en la que salíamos juntas y tú la escondías antes de que me despertara. ¿Les dijiste que te invité a mi casa de la playa y me quitabas las llaves del auto? ¿Les dijiste que me hiciste ir a tres juntas semanales de Alcohólicos Anónimos aunque nunca tomé? Y después ibas y fingías ser una madre responsable en la iglesia en Louisiana. ¡Es un chiste! Me arruinaste todo. No me mandabas mensajes“, posteó Spears.

La cantante aprovechó su extenso mensaje para tachar a Lynne de ‘hipocrita’ por salir y emborracharse con la ex esposa de su hermano, Graciela Sánchez.

“¿Les dijiste que la tutela comenzó cuando tú y la esposa de Bryan salían cada noche y tomaban vino y se tomaban fotos mientras yo no podía ir a ningún lado ni podía tener novio? Qué atrevida eres mostrando mensajes sabiendo que me lastimaban mucho. Ni siquiera me da risa… Abusaste de mí. Sí. Lo diré y me impresiona que sigues fingiendo ser la mamá amorosa que reza”, añadió la artista.



Lynne Spears

Como era de esperarse, Britney no tardó en recibir miles de comentarios de apoyo de parte de sus fans, quienes condenaron las acciones de su mamá.

La estrella compartió además la captura de pantalla de una conversación que tuvo un amigo, su mamá y un abogado, de hace tres años cuando al parecer ingresó a un centro de salud mental. Pero Lynne Spears no se quiso quedar callada, y a través de un post en Instagram, comentó que en realidad siempre estuvo al pendiente de su hija y que las conversaciones mostradas por ella estaban incompletas.

Además, aprovechó para enviarle un mensaje de cariño y apoyo a su la cantante, quien se mantiene distante de la familia Spears luego de que terminó el control que tuvo su papá sobre ella durante 13 años.

“¡Britney, también tengo todas las conversaciones completas! ¡Me duele por ti que sientas que las personas que más te quieren te traicionaron! ¡Déjame acercarme ti! ¡Te amo!", escribió Lynne.

Esta no es el primer intento de Lynne hace para reconciliarse con su hija, días después de que Spears se casara con Sam Asghari, su mamá le escribió unas palabras en las que aseguraba que a pesar de no haber estado en un día tan importante con ella, sólo le deseaba que fuera muy feliz.