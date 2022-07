Asaltaron a un ostentoso predicador de Nueva York en medio de su sermón: Se llevaron joyas por un millón de dólares





26/07/2022 - 17:48:09

Infobae.- Un predicador de Brooklyn, Nueva York, conocido por su estilo ostentoso y sus joyas llamativas fue víctima de robo el pasado domingo mientras pronunciaba el sermón semanal, y los ladrones le despojaron de joyas suyas y de su esposa por valor de un millón de dólares, según ha asegurado la policía. El pastor Lamor Miller-Whitehead, que se hace llamar “obispo” y adopta un estilo de vida llamativo y a menudo se lo puede ver conduciendo por la Gran Manzana en su Rolls Royce, estaba en mitad del sermón ante una veintena de feligreses cuando tres hombres entraron en el templo y, tras amenazarle con armas de fuego, le quitaron varios anillos y cadenas que llevaba puestos, antes de hacer lo propio con su esposa. El servicio también se estaba transmitiendo en vivo en línea. En el video, que parece haber sido eliminado de los canales de redes sociales de la iglesia, se escucha a Miller-Whitehead preguntando a sus seguidores: “¿Cuántos de ustedes han perdido la fe porque vieron morir a alguien más?”, momentos antes de que los ladrones entraran a la iglesia. El propio pastor lo contó en un vídeo que posteó en Instagram: “Cuando los vi llegar al santuario con sus pistolas, le dije a todo el mundo que se agachara, todo el mundo al suelo. No sabía si querían disparar a la iglesia o si venían solo para robar”, dijo. Una vez pasado el robo, Whitehead habló hoy con la cadena WBCS, y le dijo: "Sabían (lo que hacían), me observaron y sabían que yo tenía otras joyas", aseguró, al explicar cómo los ladrones buscaron minuciosamente debajo de sus ropas. Tras el robo, los ladrones huyeron a pie y subieron nada menos que a un Mercedes Benz que los estaba esperando. El pastor, amigo personal del alcalde Eric Adams, utilizó el vídeo de Instagram para defenderse de los comentarios que explicaban el robo por su afición al lujo. “No se trata de que sea ostentoso, sino de comprar lo que yo quiero comprar. Es derecho mío comprar lo que quiero. He trabajado duro para lograrlo (así que) puedo comprar lo que quiero”, dijo. “Nadie en esta ciudad debería ser víctima de robo a mano armada, y mucho menos nuestros líderes religiosos y feligreses que adoran en una Casa de Dios”, dijo Adams en un comunicado. “La policía de Nueva York está investigando este crimen y trabajará incansablemente para llevar a los criminales involucrados ante la justicia”. El polémico pastor cumplió anteriormente cinco años de cárcel por usurpación de identidad y hurto, antes de fundar su Iglesia de Líderes del Mañana en el barrio de Brooklyn. En mayo, Miller-Whitehead fue noticia por presentarse en una comisaría de policía de Manhattan en un SUV Rolls Royce mientras intentaba negociar la entrega de un hombre acusado de matar a tiros a un extraño en un tren subterráneo de la ciudad de Nueva York. Miller-Whitehead dijo a los periodistas en ese momento que tuvo “múltiples conversaciones” con Adams sobre la entrega de Andrew Abdullah, aunque finalmente la policía detuvo al sospechoso frente a las oficinas de la organización de defensores públicos que lo representaban.