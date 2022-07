Educación y Salud descartan previo a reunión de análisis el retorno a clases virtual o semipresencial







26/07/2022 - 16:54:14



Autoridades de los ministerios de Educación y de Salud sostendrán mañana miércoles una reunión técnica para evaluar la modalidad presencial o semipresencial para el retorno seguro a clases, informó este martes el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma.

"Descartamos un poco la modalidad a distancia o virtual porque hay estudiantes que, en algunos casos, están siendo excluidos, porque no cuentan con un celular, no cuentan con una computadora y no pueden conectarse y esos van quedando atrás y a veces terminan abandonando la unidad educativa", publica la ABI..

El viceministro reiteró que los gobiernos departamentales y municipales deben facilitar los insumos de bioseguridad necesarios a las unidades educativas para garantizar el retorno seguro a clases.

“Siempre convocamos a los gobiernos autónomos municipales a que las medidas de bioseguridad establecidas entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud se deben aplicar”, dijo.

Recordó que los estudiantes deben cumplir con el protocolo de bioseguridad que incluye el lavado de manos y para eso se requiere que los gobiernos municipales garanticen el acceso al agua.

Asimismo, los estudiantes deberán usar también el alcohol en gel o líquido para la desinfección y el barbijo de manera correcta.

El descanso pedagógico concluye este viernes y los estudiantes deben retornar a sus actividades escolares el lunes 01 de agosto.