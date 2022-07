Ocho comités cívicos confirman reunión en Cochabamba para que el Censo se ejecute el 2023





26/07/2022 - 16:39:00

Los Tiempos.- Ocho de nueve comités cívicos departamentales del país confirmaron su participación en la reunión de mañana en Cochabamba para definir medidas y exigir que el Censo de Población y Vivienda se ejecute el 2023. Los cívicos de La Paz aseguraron que aún no llegó la invitación, pero estarían dispuestos a sumarse al pedido. "Voy a asistir (a la reunión) sin ningún problema, es importante que el Censo se aplique el 2023 en junio o agosto. Necesitamos saber cómo nos encontramos y qué necesitamos", dijo a la ANF, el presidente del Comité Cívico de Oruro, Adolfo Camacho. La pasada jornada, el departamento de Santa Cruz acató un paro de 24 horas para exigir al Gobierno que el Censo se aplique el próximo año y no el 2024 como se acordó entre el Consejo Nacional de Autonomías y el Gobierno. El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció la pasada jornada que los cívicos a nivel nacional sostendrán una reunión el miércoles en la ciudad de Cochabamba para analizar nuevas medidas de protesta a escala nacional. Este medio se comunicó con los distintos representantes de los comités cívicos departamentales del país, sólo La Paz no aseguró su presencia en Cochabamba porque aún no habría llegado la invitación. El presidente del Comité Cívico de Pando, Jhoiner Calpiñeiro, confirmó su participación en la reunión. "No pueden tomar decisiones entre políticos. El Censo debe realizarse el 2023", expresó. Además, adelantó que presentarán un informe sobre otras necesidades que tiene Pando y denunciarán la explotación indiscriminada de los recursos naturales con supuestas autorizaciones. De la misma forma, el presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Avila, indicó que su persona participará en el encuentro de Cochabamba y dijo que sus bases están de acuerdo para que el empadronamiento se realice el próximo año. "Debe despolitizarse el tema del Censo, porque es fundamental para saber dónde estamos pisando y hacia donde debemos ir para el desarrollo del país", agregó Avila. En la misma línea, los presidentes de los comités cívicos de Potosí, Sucre, Pando y Cochabamba estarán tomando decisiones en la llajata; no se descarta ir a un paro nacional para que el Gobierno ejecute el Censo el 2023.