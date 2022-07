Comité impulsor del censo fija nuevo plazo al Gobierno y advierte endurecer las medidas de presión en Santa Cruz





26/07/2022 - 16:28:05

“Contundente”, así calificó el Comité interinstitucional Impulsor del Censo, al paro de 24 horas convocado para todo el departamento. Sin embargo, ante la falta de respuesta del Gobierno a las demandas, el ente institucional le ha dado un nuevo plazo hasta este jueves, pues de lo contrario las medidas se endurecerán gradualmente. “Si hasta el día jueves que nos volvamos a reunir con el Comité Interinstitucional el Gobierno no ha dado respuesta para poder llevar el censo de acuerdo al mandato de la Cumbre, vamos a ir endureciendo las medidas en función de la audiencia”, expresó el gobernador, Luis Fernando Camacho. Asimismo, lamentó las declaraciones del presidente del Estado, Luis Arce respecto al censo, quien aludió que este proceso no proporcionará beneficios a las regiones en tema de recursos, cuando el fin de este es distribuirlo equitativamente acorde al crecimiento vegetativo de cada uno de los departamentos. “El fin del censo es poder saber cómo están las familias bolivianas, cuántos tienen la posibilidad de estudiar, cuántos tienen acceso a la salud, cuántos pueden ingresar a la universidad. Con el censo se sabrá cómo está el boliviano y en función a eso es que se reparten esos recursos de la mejor manera”, explicó Camacho al agregar que posterior a este proceso tiene que haber una reasignación de recursos y un pacto fiscal tal como lo señala la Constitución Política del Estado.



Destacó la unidad del pueblo cruceño reflejada hoy en las calles, pues sectores como el gremial, el transporte, empresarios y otros acataron la medida exitosamente, demostrando así que la unidad seguirá siendo “siempre esa llama de esperanza para todo Bolivia”; además no descartó la posibilidad de coordinar las próximas medidas de presión junto a otros departamentos para reforzar la demanda ante el Gobierno. Por su lado el rector de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, Vicente Cuellar, le pidió al Gobierno tener voluntad política para reunirse con los representantes del Comité Interinstitucional y definir una fecha para la realización del censo el 2023. “Quien debe solucionar este tema es el Gobierno solo necesitamos que deje la arrogancia, baje y se reúna con nosotros”, sentenció. Finalmente, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz Rómulo Calvo, anunció para este miércoles una reunión con los representantes cívicos de todo el país en la ciudad de Cochabamba para tomar acciones en coordinación con sus autoridades departamentales y con el resto de las regiones.