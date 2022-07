YPFB prevé invertir $us 300 millones para plantas de producción de diésel ecológico





26/07/2022 - 12:49:33

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) prevé una inversión de alrededor de $us 300 millones para la construcción de complejos de producción de diésel ecológico, una de ellas la planta HVO. El fin de semana, en una entrevista en el programa Jacha Uru de radio San Gabriel, el presidente, Luis Arce, anunció que, en el marco de la política de industrialización con sustitución de importaciones, que encara el Gobierno, YPFB producirá de diésel ecológico mediante una planta de Aceites Vegetales Hidrotratados (HVO, por sus siglas en inglés). Al respecto, el presidente ejecutivo de YPFB, Armin Dorgathen, informó anoche, en contacto con Bolivia Tv, que ya se inició las licitaciones, el acondicionamiento de terrenos, las pruebas de suelos, para una planta de biodiésel con tecnología FAME, al lado de la refinería que está en Santa Cruz. “A priori estamos hablando de una inversión de 300 millones de dólares aproximadamente, que incluye dos plantas FAME que son de tecnología para biodiésel”, respondió consultado sobre a cuánto asciende el financiamiento para el proyecto de producción del energético ecológico. Explicó que el biodiésel y el diésel renovable, son dos tecnologías diferentes; sin embargo, tanto el primero como el segundo, son amigables con el medio ambiente, ya que se pueden producir a partir de aceites vegetales, grasas animales y aceites usados. Las materias primas que se pueden utilizar para la producción de biodiésel, son la soya, cusi y palma africana. La siembra y cosecha de esta tercera, por ejemplo, se da en el norte de La Paz, Pando y Beni, detalló. La producción de biodiésel implica un trabajo no sólo de YPFB sino también de otras entidades del Estado como los ministerios de Desarrollo Rural y Desarrollo Productivo. El primero coadyuvará con la siembra y cosecha de las materias primas y el segundo con la industrialización de las mismas, de acuerdo con Dorgathen. ABI