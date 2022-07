Entrevista con el vampiro: Nuevo tráiler de la serie basada en el clásico de los 90





26/07/2022 - 11:31:47

Infobae.- Entrevista con el vampiro (Interview with the Vampire) inauguró una moda que retomaría más tarde la superpopular saga Crepúsculo. Sin imaginarlo, la adaptación de la novela de Anne Rice alcanzaría un gran nivel dentro del universo de los films de terror y se convertiría en un clásico. Con un elenco de actores ya reconocidos en la industria de la talla de Tom Cruise, Brad Pitt, Christian Slater y Antonio Banderas, se sumaba a ellos una pequeña actriz que se convertiría en una de las mejores intérpretes de su generación: Kirsten Dunst. Pero en el marco de los eventos llevados a cabo en la Comic-Con de San Diego (SDCC), se dio a conocer el tráiler definitivo de la serie que se estrenará en AMC el próximo 2 de octubre. A su vez, los dos primeros capítulos de Entrevista con el vampiro estarán disponibles en la plataforma AMC+. En esta nueva entrega el elenco estará compuesto por Sam Reid (The Newsreader ) en el rol del vampiro Lestat y Jacob Anderson (Game of Thrones), que dará vida a Louis de Pointe du Lac, quien es convertido en vampiro por Lestat. La serie también cuenta con la presencia de Bailey Bass, Eric Bogosian y Assad Zaman, entre otros. Según se pudo notar, se van a realizar algunos cambios con respecto a la novela original de Rice, más que nada en el papel de Louis, que ya no sería un esclavista del finales del siglo XVIII sino un hombre negro que habita durante los principios del siglo XX en la ciudad de Nueva Orleans. Daniel Molloy de Bogosian (el periodista que realiza la entrevista y acá es interpretado por Eric Bogosian) por su parte, tiene más edad que la que acusaba en la obra de Anne que fue publicada en los 70 pero recién fue llevada a la pantalla grande en 1994. La nueva serie sigue la épica historia de amor y sangre marcada por la inmortalidad de Louis de Pointe du Lac (Anderson) que es contada al periodista Daniel Molloy (Bogosian). Irritado por las limitaciones de la vida como un hombre en Nueva Orleans a principios de 1900, a Louis le resulta imposible resistirse a la oferta del libertino Lestat de Lioncourt (Reid): unirse a él como su compañero vampiro. Pero estos nuevos poderes de Louis tendrán efectos que no podrá prever, sumando a esto la aparición de la niña vampira Claudia (Bailey Bass), que lo conectarán con un pasado oscuro y violento. Recordemos que Anne Rice falleció en diciembre del año pasado y que era productora ejecutiva de esta nueva serie (va a figurar su nombre en los créditos). Mientras tanto, Rolin Jones (Perry Mason) fue el encargado de realizar la adaptación de la novela para la televisión y es también productor ejecutivo de la serie junto a Mark Johnson (Better Call Saul), Alan Taylor (quien a su vez dirigió los dos primeros episodios) y Christopher Rice, el hijo de Anne.