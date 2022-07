Brad Pitt compró una antigua casa de 1918 en California por 40 millones de dólares





26/07/2022 - 10:42:36

Infobae.- Brad Pitt es uno de los actores más renombrados de la industria hollywoodense y esta ocasión se dio a conocer que el famoso compró una lujosa casa en la costa de California que aproximadamente le costó USD 40 millones. De acuerdo con The Washington Post la costosa propiedad conocida como D. L. James House data de 1918 y fue diseñada por Charles Sumner Green, quien fue un arquitecto del siglo XX. Asimismo, se encuentra en un acantilado ubicado en Carmel Highlands. El sitio -según registros de la propiedad consultados por el medio estadounidense- pertenecía desde 1999 a la compañía Searock, empresa que estaba vinculada al difunto Chicago Richie, el fundador de un grupo de inversión conocido como Fox River Partners, y Sharon Richie, su esposa. Además, la casa adquirida por Pitt lleva el nombre de su propietario original, D.L. Jaime, el cual fue un empresario y escritor de la época. La propiedad está construida de arenisca y granito, tiene ventanas arqueadas, techo de tejas y vistas panorámicas al océano. “Charles Greene (fue el que) produjo bocetos en acuarela dos días después de ver el sitio y pasó los siguientes cuatro años supervisando y diseñando personalmente cada detalle de la casa de granito (más tarde llamada Seaward). Construyó los muros exteriores para que parecieran crecer fuera de los acantilados, y el plan serpenteante desafió la lógica de las elevaciones frontales, laterales y traseras habituales”, se lee en el sitio web The Gamble House. Cabe señalar que hasta el momento, el actor de filmes como El Club de la pelea, Troya o ¿Conocen a Joe Black? no se ha posicionado al respecto. Esta no es la primera vez que Brad Pitt se ve involucrado con el sector inmobiliario, pues recientemente el abogado de algunas víctimas del huracán Katrina denunció que las casas promocionadas por el famoso hace varios años fracasaron y tachó el proyecto como “un montón de promesas incumplidas”. Y es que todo se remonta a 2006, cuando Pitt y su fundación benéfica Make it right iniciaron un proyecto para construir casas accesibles para los afectados que vivían en Nueva Orleans, Luciana, uno de los sitios que más sufrió por el desastre natural. Pero, de acuerdo con el representante legal, las casas no sólo colapsaron después de poco tiempo, sino que más de una docena de los propietarios afirmaron que las construcciones tenían moho tóxico, madera podrida, problemas estructurales y de ventilación. El abogado Ron Austin presentó una demanda en nombre de los residentes en 2018 y todavía buscan respuestas de Pitt y su organización. “Creyeron en Brad Pitt. Creyeron en el sueño que les vendió. Desafortunadamente, lo que obtuvieron es un montón de promesas incumplidas... viviendo en casas podridas que deberían ser derribadas y construidas de nuevo”, dijo Austin en un medio estadounidense. Pero no todo ha sido negativo para Pitt, ya que en 2020 el actor sorprendió a su maquilladora de toda la vida al reformar su casa. En aquel entonces, el actor acudió al programa de los gemelos Drew y Jonathan Scott, quienes realizan impactantes renovaciones en las casas de personas que lo necesitan. Fue así que Jean Black, gran amiga de Pitt, resultó ser la beneficiada y el artista contribuyó para mejorar su calidad de vida. Pitt quería retribuir a Black, que trabaja con otros clientes de alto perfil en Hollywood como Julia Roberts y Josh Brolin, por tanto años de incondicional amistad. “Ella es familia, somos como hermano y hermana”, dijo el actor en el episodio, que se transmitió el 13 de abril. “Es una persona que valoro mucho en mi vida”.