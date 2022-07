El tráfico humano recauda unos 152.000 millones de dólares al año





26/07/2022 - 10:10:53

VOA.- Analizar lo que se ha logrado y revelar los desafíos que aún conlleva la erradicación de la trata de personas es el objetivo de la primera cumbre en torno al tema, que se lleva a cabo estos días en Washington DC. El lunes, el exembajador contra la Trata de Estados Unidos, John Richmond, aseguró que la trata de personas recauda alrededor de 152.000 millones de dólares. Además, señaló que "hay una urgencia respecto a este tema. Entre la batalla que libran los traficantes y el gobierno, los traficantes están ganando ... Estamos persiguiendo víctimas, en lugar de los traficantes". El abogado y diplomático también aseguró que "ninguna víctima debería se perseguida, en la clase de comportamiento por tratar de sobrevivir". Richmond afirmó que, desde 2015, la persecución del tráfico humano ha caído un 40% y aseguró que ese problema no se debe a la pandemia, sino que ya estaba presente. El exembajador también señaló que en países como Chile, Corea de Sur, Suiza, Bulgaria, Bélgica, Japón, Kosovo, Malta, Eslovaquia, Ucrania, entre otros, se deja operar con cierta impunidad a la mayoría de los traficantes humanos. Por eso, dijo, es necesario que los gobiernos aborden este asunto. El evento, que se llevó a cabo el lunes en el The Tower Club Tyson Corner, en Washington DC, y se celebrará el martes en las instalaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), también en la capital estadounidense, está organizado por víctimas de la Trata de Personas. "Este tipo de acciones me parecen sumamente importantes. Aunque nos parezca un problema ajeno a nosotros, no es ajeno a nosotras", dijo Carola, una de las víctimas de este delito, al comienzo del evento. "Mis compañeras y yo pasamos en frente de tantos ojos que pudieron haber hecho algo". Entre los temas que se desarrollan en la cumbre están la efectiva colaboración entre la sociedad civil y las autoridades para enjuiciar a tratantes y reintegrar a víctimas a la sociedad. A lo largo de la la reunión se honrará de manera especial al gobierno de Guatemala, por su lucha para erradicar este delito. También se presentará un análisis de 1008 sentencias y amparos que se encuentran en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE) del Consejo de la Judicatura Federal.