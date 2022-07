Gustavo Torrico arremete contra Eva Copa: Si fuéramos tan comprometidos, ni por p… la loca sería pues alcaldesa de El Alto





26/07/2022 - 09:22:18

El Deber.- La inauguración del “curso de formación política e ideológica” del MAS en la ciudad de El Alto fue el escenario que aprovechó el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, para lanzar improperios en contra de la alcaldesa de esa ciudad, Eva Copa. “Si fuéramos tan comprometidos con Movimiento al Socialismo, discúlpeme la frase, ‘ni por p… la loca sería pues alcaldesa de El Alto”, dijo en directa alusión a la actual autoridad edil de esa ciudad, Eva Copa. Este lunes, Torrico asistió al evento organizado por los 15 distritos del MAS en esa ciudad y concurrieron autoridades de Estado y la alta cúpula del MAS. Incluso el vicepresidente de este partido, Gerardo García hizo contacto telefónico con Evo Morales quien también llamó a la unidad de su partido y proyectó su campaña de cara al 2025. “No habíamos sido tan militantes, no ve, nos hemos peleado porque no nos gustaba el compañero (David) Ramos, nos hemos peleado porque protestaban contra la (Concejal) Wilma (Alanoca), nos hemos peleado de todo, entonces ¿dónde queda el militante?, votaron en contra y hoy nos quejamos, no compañeros, la lucha es diferente en este periodo”, dijo Torrico. No es la primera vez que el actual viceministro se refiere a El Alto, el 30 de junio de este año, en otro acto de masas dijo que el MAS perdió El Alto “por cojudos”, porque no supo admitir la disciplina partidaria. En 2020 el expresidente de Bolivia y presidente del MAS, Evo Morales, dijo que debía haber una elección entre todos los precandidatos en esa ciudad y el ganador de esa “elección” fue Zacarías Maquera y relegaron a Eva Copa que era la principal candidata. Copa decidió alejarse del MAS y buscó alianza con otra fuerza, Jallalla La Paz, para impulsar su candidatura. Ganó el municipio y sacó dos tercios en el Concejo. Desde entonces existe una guerra en su contra desde la dirigencia media del masismo, porque tuvo el tino de defender la gestión de Luis Arce, a quien apoya hasta las lágrimas. Asimismo, mantiene permanentes contactos con el vicepresidente, David Choquehuanca, quien se encuentra en franca campaña interna para desplegar nuevos liderazgos. En anteriores declaraciones dijo que fue un error del MAS no haber elegido a Copa como candidata a alcaldesa.