Mora con las AFP suma Bs 866,5 MM y Estado debe asumir cobro





26/07/2022 - 09:18:57

Página Siete.- La mora de las empresas privadas y públicas con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) llega a 866,5 millones de bolivianos, a mayo de este año, y expertos anticipan que en el futuro el Estado tendrá que recuperar estos recursos económicos. Datos de la Autoridad de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) señalan que la mora en cobranza administrativa suma al mes de mayo 1.578.329,2 bolivianos y la mora judicial 864,9 millones de bolivianos. Forma parte de la mora la deuda antigua que tenían empresas como Aerosur o el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), que dejaron de operar hace muchos años. El artículo 345 del Código Penal incorpora la figura de delitos previsionales y establece la apropiación indebida de aportes; “el empleador que se apropiare de las contribuciones destinadas al Sistema Integral de Pensiones, en su calidad de agente de retención y no los depositare en la entidad señalada por ley, dentro de los plazos establecidos para el pago, incurrirá en privación de libertad de cinco a diez años y multa de cien a quinientos días”. La norma complementa que quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación ante el Sistema Integral de Pensiones (SIP), en relación con las contribuciones o aportes solidarios no pagados, más los intereses y recargos, si correspondiere, quedando extinguida la acción penal. Tras el fallo del Ciadi, el Estado debe pagar 105 millones de dólares al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y la entidad tiene que entregar las acciones de la AFP Previsión. El abogado especialista en arbitraje Alejandro Peláez explicó a Página Siete, que el Gobierno debe evaluar los pasos que dará y si declara la nulidad del laudo, eso puede demorar el proceso un par de años. Añadió que si la decisión es que la Gestora siga adelante, la entidad deberá subrogarse las acreencias o deuda en mora. Si la decisión es que las AFP sigan con sus labores, pero con el cambio de propietario que ahora será el Estado, no existe ningún problema y la gestión de cobro continúa como ahora. “El dueño de las acciones si se cumple el laudo es el Estado, BBVA ya no tendrá nada que hacer en Bolivia, ya no estaría obligada a continuar con esto. La mora no es ni de la AFP ni de la Gestora, es de las empresas con los fondos de pensiones”, indicó Peláez. Deudas del LAB El analista en pensiones Alberto Bonadona opinó que la mora nace por la falta de pago de los empleadores de los aportes de vejez de su trabajadores y su cobro está en manos de las AFP que en su momento deberían haber puesto su máximo esfuerzo y destinar varios abogados para la recuperación. Recordó que entre las deudas más elevadas están las del LAB, Aerosur y otras empresas. Sin embargo, si ahora está en proceso un remate a raíz de la demanda de un extrabajador, las AFP tienen la oportunidad de recuperar la deuda pendiente que dejó el LAB por no depositar los aportes de sus trabajadores para la vejez. “Hay unos bienes del LAB que van a ser sujetos a juicio y ahí las AFP deberán hacer el cobro. El cobro administrativo y judicial estaba a su cargo”, precisó. Aclaró que en el caso del resto de la mora, llegado el momento, el Estado va a tener que continuar los juicios para recuperar los aportes. “No puede exigir a las AFP que se queden más tiempo para cobrar”, añadió. En el laudo del Ciadi se señala que BBVA y Bolivia atribuyeron el fracaso de las negociaciones en gran parte a las diferencias que tuvieron en relación con la responsabilidad de la AFP frente a los aportes que los empleadores adeudan. BBVA denomina estos aportes en mora como el “stock de deuda” y Bolivia como los “aportes en mora no recuperados”.